Ocon veut tourner la page d’une première moitié de saison compliquée

Après une première moitié de saison particulièrement difficile avec Haas, Esteban Ocon compte profiter de la trêve estivale pour couper avec la pression de la Formule 1. Le Français, seulement 17e du championnat après le Grand Prix de Hongrie, souhaite retrouver ses proches et se ressourcer loin du paddock avant d’aborder la seconde partie de l’année.

Avec seulement trois points inscrits depuis le début de la saison, Ocon traverse une période compliquée. Son meilleur résultat reste une neuvième place obtenue à Monaco, complétée par un dixième rang au Japon, tandis que Haas peine à retrouver le niveau de performance espéré avec sa monoplace, la VF-26.

À l’approche de la pause estivale, le Français a donc expliqué vouloir profiter de cette coupure pour se détacher temporairement des exigences du championnat et retrouver un environnement plus simple, entouré de sa famille et de ses amis.

Interrogé par Euronews Travel, Ocon a expliqué que ses vacances estivales étaient avant tout consacrées au repos et au retour aux choses essentielles.

"Pendant la pause estivale, j’aime être sur l’eau avec mes amis et ma famille. Je passe généralement une semaine tranquille sur un bateau, que ce soit en Grèce, en Italie ou dans le sud de la France," a-t-il expliqué.

"Après l’intensité de la première moitié de la saison, cette simplicité est exactement ce dont j’ai besoin pour me détendre, me ressourcer et passer plusieurs jours consécutifs avec mes proches."

Si la pause estivale est pour lui un moment de déconnexion, Esteban Ocon adopte une approche différente durant l’intersaison hivernale.

Le pilote Haas profite alors davantage de cette période pour préparer physiquement et mentalement la campagne suivante, avec un travail plus structuré dans son centre de performance.

"En hiver, j’aime rester chez moi pendant les fêtes, m’entraîner dans mon centre de performance et vraiment me préparer pour la saison à venir," a détaillé le Français.

"Je peux aussi prévoir un court week-end quelque part, notamment pour le Nouvel An."

Cette organisation reflète la différence entre les deux longues périodes sans course : la pause estivale est davantage consacrée à la récupération après plusieurs mois de compétition intense, tandis que l’hiver sert à reconstruire les bases physiques et sportives avant une nouvelle saison.

Même s’il réside aujourd’hui en Suisse, Esteban Ocon conserve un attachement particulier à la Normandie, sa région d’origine et le lieu où son parcours en sport automobile a commencé.

Le Français explique régulièrement revenir dans cette région lorsque son calendrier le permet, notamment pour retrouver sa famille et ses amis d’enfance.

"La Normandie aura toujours une place particulière dans mon cœur. C’est là que tout a commencé pour moi," a-t-il confié.

"J’y retourne quand le calendrier me le permet, et c’est vraiment avant tout une question de temps passé en famille."

"J’ai aussi beaucoup de mes meilleurs amis d’enfance qui vivent toujours là-bas, donc j’essaie toujours de les voir."

"Il y a quelque chose qui permet de garder les pieds sur terre lorsqu’on retourne là où l’on a grandi et que l’on revient à ses racines. C’est quelque chose qui compte énormément pour moi."