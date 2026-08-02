’Harcelé et battu’ : Hamilton revient sur son enfance difficile et l’influence du karaté

Lewis Hamilton a expliqué que la discipline acquise grâce au karaté durant son enfance a joué un rôle déterminant dans sa carrière exceptionnelle en Formule 1. Le pilote Ferrari, aujourd’hui deuxième du championnat 2026 derrière Andrea Kimi Antonelli, estime que cet apprentissage lui a permis de canaliser son énergie, d’affronter le harcèlement dont il a été victime lorsqu’il était jeune et de développer les qualités mentales qui l’ont ensuite conduit à devenir le pilote le plus titré de l’histoire de la discipline en nombre de poles, de victoires et de podiums.

Si sa deuxième saison chez Ferrari marque un net regain de compétitivité après une première campagne difficile, Hamilton est revenu sur une période bien plus ancienne de sa vie. Le septuple champion du monde a raconté combien le karaté avait constitué un tournant alors qu’il était encore enfant.

"Le karaté a été une partie vraiment importante de ma vie", a expliqué Hamilton. "C’est là que j’ai appris une grande partie de la discipline. J’étais simplement un enfant normal avec énormément d’énergie, je rebondissais sur les murs, je grimpais aux arbres."

Le Britannique estime que cette énergie devait être canalisée.

"J’avais besoin de diriger cette énergie vers quelque chose, sinon, vu l’environnement dans lequel j’ai grandi, j’aurais probablement mal tourné."

Hamilton révèle que c’est le harcèlement subi dès son plus jeune âge qui l’a poussé à franchir les portes d’un dojo.

"J’ai demandé à faire du karaté quand j’avais six ans parce que j’étais victime de harcèlement. Et cela a duré très, très longtemps, jusqu’à l’école primaire puis au collège."

Au fil des années, alors qu’il gravissait les échelons du sport automobile en remportant plusieurs titres dans les catégories de promotion avant d’accéder à la Formule 1, Hamilton assure que ces comportements n’ont pas disparu.

"Le karaté m’a vraiment donné cette confiance qui m’a permis de savoir me défendre et de faire face à ces harceleurs."

Il établit même un parallèle entre son parcours scolaire et son arrivée dans le monde du sport automobile.

"Puis, quand je suis arrivé sur les circuits, c’était la même chose."

"Les harceleurs existent aussi là-bas. Je pense que cela m’a permis de mieux me comprendre, de comprendre la force que j’avais en moi et la manière de l’utiliser pour faire le bien plutôt que pour quelque chose de négatif."

Hamilton considère que le karaté lui a apporté bien davantage que des notions d’autodéfense. Cette discipline lui a permis de développer la confiance, la maîtrise de soi et la résilience qui ont ensuite accompagné l’ensemble de sa carrière, aussi bien face aux difficultés rencontrées dans sa vie personnelle que dans sa quête de succès au plus haut niveau de la Formule 1.

Un témoignage qui fait écho à son engagement de 2020

Ces confidences rappellent celles que Lewis Hamilton avait déjà livrées en juin 2020, au plus fort du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd. Dans un long message publié sur Instagram, le Britannique avait expliqué que les discriminations raciales subies durant son enfance avaient profondément façonné sa personnalité.

Il révélait alors avoir été quotidiennement confronté au racisme, au harcèlement et même à des violences physiques lorsqu’il était à l’école, tout en expliquant qu’on lui avait appris à ne jamais montrer sa souffrance.

Hamilton écrivait qu’il avait "si peu parlé de ses expériences personnelles" parce qu’on lui avait appris "à les garder pour lui, à ne pas montrer de faiblesse, à les tuer avec amour et à se battre sur la piste pour les dépasser".

Il expliquait également que le karaté était devenu une nécessité pour apprendre à se défendre.

"Quand j’étais loin des circuits, notamment à l’école, j’étais harcelé, battu, et la seule façon de lutter contre cela était d’apprendre à me défendre. C’est pour cela que je me suis mis au karaté."

"C’est pour cela que je pilote comme je le fais. C’est bien plus profond que le simple sport, je continue à me battre."

Hamilton rendait également hommage au soutien indéfectible de son père.

"Dieu merci, j’avais mon père, une figure forte, un homme noir que je pouvais admirer, qui me comprenait et qui serait toujours à mes côtés quoi qu’il arrive."

Enfin, dans ce message publié en 2020, il appelait à une mobilisation collective contre le racisme et les discriminations, estimant que cette année-là pouvait devenir un véritable tournant historique.

"Nous devons être solidaires de ceux qui n’ont peut-être pas ce héros sur lequel s’appuyer et les protéger. Nous devons nous unir !"

"Nous voulons simplement vivre, avoir les mêmes chances en matière d’éducation et de vie, sans avoir peur de marcher dans la rue, d’aller à l’école ou d’entrer dans un magasin. Nous le méritons autant que n’importe qui."

"L’égalité est essentielle pour notre avenir. Nous ne pouvons pas arrêter de mener ce combat et, pour ma part, je n’abandonnerai jamais."