Une situation ’pas idéale’ pour aller chez Ferrari : Bearman est prêt à regarder ailleurs

Oliver Bearman ne cache pas sa frustration au cours d’une saison dans laquelle il connaît des hauts et des bas. Le pilote Haas F1 a terminé cinquième en Chine en début de saison, en plus d’autres bons résultats, avant une passe difficile qui a vu l’équipe glisser dans le classement. Désormais, l’équipe ne semble plus en mesure d’aller chercher un top 10 en qualifs et des points en course à la régulière. Le Britannique évoque l’impact sur son avenir, qui reste lié à Ferrari... pour le moment.

S’exprimant dans le dernier épisode de Beyond the Grid, Bearman a évoqué les changements par rapport à la saison dernière et son avenir avec Ferrari, alors que le retour en forme de Lewis Hamilton pourrait retarder sa promotion.

"Les choses ont beaucoup changé au cours des six derniers mois" a déclaré Bearman. "En tant que fan de F1 et fan de Lewis également, c’est plutôt cool de le voir performer au niveau qui est le sien et le voir sur la marche la plus haute à Barcelone a été un moment très spécial pour la F1 britannique en général."

"Il y avait trois Britanniques sur le podium, avec le meilleur pilote britannique, le meilleur pilote qu’on n’ait jamais vu en première place. C’est quelque chose de très spécial. Bien sûr, concernant mon avenir, ce n’est pas idéal, mais je suis encore jeune."

"J’ai seulement 21 ans. Je ne suis pas particulièrement pressé et, pour moi, rester chez Haas dans un avenir prévisible n’est pas une mauvaise chose. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup à apprendre dans cette équipe. Il y a encore beaucoup à accomplir."

"Je veux vraiment revenir à ces moments forts que nous avons connus à Mexico et lors d’autres événements. J’ai l’impression qu’ils sont sur une bonne trajectoire, cette équipe, et je suis vraiment heureux d’être du voyage avec elle."

"C’est un moment difficile en ce moment et c’est un vrai défi, qui forge le caractère, je dirais, mais je ne veux pas être défini comme l’équipe qui a eu une très bonne première année avec moi, mais qui a ensuite eu du mal à retrouver ce niveau de performance. Donc, j’espère que nous pourrons obtenir un peu plus de performance et marquer à nouveau de bons points."

Interrogé sur les chances de le voir quitter le giron Ferrari dans le cas où son évolution n’arriverait pas aussi vite qu’il le veut, le Britannique relativise cette chance, rappelant ce qu’il doit à la marque italienne.

"Je suis, bien sûr, très engagé envers ce que Ferrari m’a offert et ils m’ont soutenu depuis le tout début, depuis que j’ai rejoint la F3, et je ne suis assis ici que grâce à eux. Donc, d’un côté, je dois beaucoup à Ferrari."

"Pour moi, Ferrari est l’équipe de rêve, pas seulement parce que je fais partie de Ferrari, mais simplement parce que c’est la marque la plus emblématique, probablement, au monde. Mon objectif reste donc d’être un pilote Ferrari un jour."

"C’est, pour le moment, le cas et nous devons ensuite voir comment les choses évoluent. Bien sûr, je ne veux pas rester assis pendant trois, quatre, cinq ans à attendre qu’un baquet se libère parce qu’il n’y a aucune garantie, et on peut alors gâcher ses meilleures années."

"Mon objectif ultime est peut-être un peu égoïste, et c’est normal car c’est la raison pour laquelle je suis ici, et c’est parce que je veux me battre pour des championnats du monde, donc si je peux avoir cette opportunité n’importe où, je la saisirai."

"Si cela signifie que ce n’est pas avec Ferrari parce qu’ils ne peuvent pas me proposer cette position, alors c’est la vie. Ce n’est pas à moi d’en décider. Bien sûr, je veux me battre pour des victoires, pour des championnats, et quelle que soit l’équipe avec laquelle je pense cela possible, je serai heureux de franchir le pas avec eux."

Certaines rumeurs ont fait état d’un grand intérêt de la part d’Aston Martin F1 pour ses services au cas où il pourrait être libéré de son contrat et lorsque Fernando Alonso arrêtera.

Interrogé plus précisément sur cette équipe, Bearman choisit bien ses mots : "Je suis certain qu’un jour ils deviendront extrêmement performants. Mais je ne dirais pas que je les vise pour le moment."