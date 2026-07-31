Max Verstappen prêt à trancher sur son avenir... faute d’option réaliste

L’avenir de Max Verstappen devrait bientôt être connu. Malgré un contrat courant jusqu’à fin 2028 avec Red Bull, le quadruple champion du monde était l’objet de spéculations ces derniers mois et il pourrait y mettre un terme lors de son Grand Prix des Pays-Bas, à Zandvoort, où il annoncerait publiquement son intention de poursuivre l’aventure avec son écurie. Une perspective qui réjouit Red Bull, même si Helmut Marko reconnaît que les performances actuelles de l’équipe restent insuffisantes pour viser le titre.

Alors que les interrogations autour de l’avenir de Max Verstappen persistent, ces derniers jours, Verstappen a de nouveau été aperçu en vacances en Sardaigne aux côtés de Toto Wolff, les deux hommes et leurs compagnes évoluant autour des yachts qu’ils utilisent régulièrement dans la région. Une proximité qui a naturellement relancé les spéculations sur les réseaux sociaux, même si Mercedes ne semble plus poursuivre le Néerlandais avec autant d’insistance que par le passé.

Il ne s’agit pourtant rien de moins que de vacances que les deux hommes ont l’habitude de partager ensemble, comme à l’été 2025. Plus intéressant : le jet privé de Verstappen est reparti de Sardaigne avec son manager à bord, Raymond Vermeulen, direction l’Autriche, au siège de Red Bull Racing.

Selon plusieurs informations concordantes aux Pays-Bas, Vermeulen serait allé mettre la touche finale à un nouvel accord avec Red Bull. Salaire revu à la hausse ? Rachat des clauses de sortie ? Prolongation jusqu’en 2029 ? Peut-être un peu de tout cela.

C’est en tout cas la fin du feuilleton de l’été selon un proche de Max, l’ancien pilote de F1 Robert Doornbos. L’ancien pilote néerlandais s’attend à ce que le pilote Red Bull profite de son Grand Prix national pour confirmer officiellement qu’il honorera au minimum son contrat jusqu’à son terme, à la fin de la saison 2028.

"Au cours du mois qui vient, nous allons avoir des nouvelles," a-t-il confirmé dans le podcast Pit Talk.

"De ce que j’ai appris, l’avenir de Max Verstappen sera très probablement annoncé à Zandvoort. C’est le dernier Grand Prix des Pays-Bas."

Selon lui, cette annonce constituerait un moment fort pour Red Bull.

"Ce serait un grand moment pour Red Bull de conserver Max et de pouvoir le garder jusqu’en 2028 au minimum. C’est le contrat qu’il a déjà signé. Un nouvel accord est possible puisque nous voyons tous ces allers et retours entre son manager et la direction de Red Bull."

Doornbos estime dans tous les cas qu’une déclaration publique permettrait de clarifier définitivement la situation, même si son contrat ne changeait pas.

"Oui, il serait normal vis-à-vis de l’équipe de dire publiquement aux médias et à Red Bull : ’Je reste avec vous’, afin que nous puissions nous concentrer sur 2027. Ce sera un sujet de conversation important."

L’ancien pilote considère par ailleurs que Verstappen a laissé passer sa meilleure occasion de changer d’équipe à court terme.

"Il doit rester chez Red Bull," a affirmé le Néerlandais. "Les alternatives ont disparu."

"Je ne vois pas Mercedes repartir à la chasse de Max comme cela a été le cas auparavant. Après tout, ils possèdent déjà leur prochaine superstar au sein de leur équipe."

Doornbos fait ici référence à Kimi Antonelli, leader du championnat du monde à seulement 19 ans. Selon lui, associer le jeune Italien à Verstappen ne constituerait pas une bonne idée sur le plan sportif.

"D’un point de vue marketing, ce serait formidable, mais sportivement, je pense que ce serait une catastrophe d’avoir ces deux pilotes dans la même équipe."

Il imagine davantage Mercedes rechercher un second pilote si George Russell venait à ne plus répondre aux attentes.

"Si George continue à être moins performant et que cela devient un problème, ils pourront recruter un autre deuxième pilote. À ce moment-là, vous ne cherchez plus à obtenir la signature d’un quadruple champion du monde."

Marko espère également conserver Verstappen

Du côté de Red Bull, Helmut Marko partage le souhait de voir Verstappen poursuivre l’aventure avec l’écurie autrichienne, tout en reconnaissant que les performances de la RB22 restent insuffisantes cette saison.

Interrogé par le Kronen Zeitung, l’Autrichien de 83 ans s’est montré relativement sévère dans son évaluation.

"Je donnerais à l’équipe la mention ’satisfaisant’. Nous ne sommes pas rapides en permanence."

Selon lui, la situation diffère sensiblement de celle vécue en 2025, lorsque Red Bull était parvenue à inverser la tendance au fil de la saison.

"Nous ne sommes pas constamment rapides," a insisté Marko. "En outre, la collaboration entre Max et ses ingénieurs ne semble pas non plus très bien fonctionner."

Dans ces conditions, le conseiller historique de Red Bull peine à imaginer Verstappen revenir dans la lutte pour le championnat.

"La concurrence de McLaren et Ferrari est trop forte pour cela. La voiture est trop instable. Je ne me risquerais certainement pas à parier là-dessus."

Enfin, interrogé sur l’équipe dans laquelle évoluera Verstappen à l’avenir, Marko a reconnu ne disposer d’aucune certitude.

"Je ne le sais vraiment pas. J’espère sincèrement qu’il restera."