McLaren F1 admet avoir fait fausse route après avoir étudié ses rivales

McLaren a apporté en Hongrie un ensemble d’évolutions qui pourrait bien avoir marqué un tournant dans sa saison 2026. L’écurie de Woking estime avoir retrouvé la bonne direction technique grâce à son dernier package, développé après avoir analysé les concepts adoptés par Mercedes, Ferrari et Red Bull.

Après plusieurs Grands Prix où l’équipe avait perdu du terrain face à Mercedes, Ferrari et même Red Bull, le nouveau package introduit au Hungaroring a permis à Lando Norris de retrouver le sommet avec une première pole position et une première victoire en Grand Prix depuis son titre mondial, confirmant que l’équipe avait identifié puis corrigé certaines faiblesses fondamentales de la MCL40.

Le succès de Norris en Hongrie n’est pas uniquement lié à une meilleure exploitation du circuit ou aux circonstances de course. Pour Andrea Stella, directeur de McLaren, cette progression est directement liée aux modifications apportées à la monoplace, fruit d’une remise en question technique menée après l’étude approfondie des solutions adoptées par les équipes concurrentes.

"Je pense que l’amélioration en termes de compétitivité peut être entièrement attribuée aux évolutions que nous avons apportées en Hongrie," a expliqué Stella aux médias.

McLaren avait pourtant commencé la saison parmi les références, mais son absence d’évolutions significatives avant le rendez-vous hongrois avait progressivement permis à ses adversaires de combler l’écart.

Mercedes et Ferrari avaient repris l’avantage en matière de développement, tandis que Red Bull avait également dépassé McLaren grâce à plusieurs améliorations apportées à sa RB22. De son côté, l’équipe de Woking avait choisi de concentrer ses ressources sur un package plus conséquent prévu pour Budapest, au risque de perdre temporairement du terrain.

Ces évolutions visaient notamment à corriger une faiblesse identifiée au niveau du fond plat et de la répartition de l’appui aérodynamique. Un problème qui trouvait son origine dans le choix conceptuel effectué lors de la conception de la MCL40, avec un empattement court destiné notamment à limiter l’impact des contraintes liées au poids de la réglementation 2026.

Cette décision avait toutefois entraîné une certaine instabilité dans le comportement de la voiture, particulièrement visible à Silverstone, où la McLaren semblait très sensible aux rafales de vent sur l’ancien aérodrome militaire britannique.

Pour Andrea Stella, le travail d’analyse mené sur les monoplaces rivales a permis à McLaren de comprendre dans quelle direction elle devait évoluer.

"L’aspect principal de ces évolutions est qu’elles introduisent certaines pièces qui suivent un concept légèrement différent dans plusieurs zones de la voiture," a-t-il expliqué.

"Nous avons réalisé, après avoir développé la MCL40, mais aussi en observant dans une certaine mesure les concepts présents sur certaines voitures qui étaient plus rapides que nous, que nous devions corriger notre trajectoire."

L’Italien estime cependant que le travail accompli en Hongrie ne constitue qu’une étape et que McLaren devra poursuivre ses efforts pour rester dans la lutte au championnat.

"Nous pensions que ce gain de performance ne serait pas forcément suffisant pour décrocher la pole position au Hungaroring, et nous ne pensions certainement pas qu’il nous permettrait d’avoir un rythme de course aussi fort."

La victoire de Norris a donc dépassé les attentes initiales de l’équipe. Mais Stella refuse de considérer que McLaren dispose désormais d’une avance durable.

"Honnêtement, je pense toujours que si nous voulons être en mesure de nous battre régulièrement pour des victoires à l’avenir, nous devons continuer à nous concentrer sur l’apport de nouvelles évolutions. C’est le plan avec d’autres pièces à la rentrée, nous ne sommes pas naïfs."

Selon le directeur de McLaren, le championnat 2026 reste avant tout une bataille de développement, où chaque équipe devra continuer à progresser jusqu’à la dernière course.

"Nous savons que ce sera également le plan de toutes les autres équipes. Je pense donc que, comme cela a toujours été le cas cette saison, c’est une course aux évolutions, et la bonne nouvelle est que McLaren est désormais de nouveau dans cette course aux évolutions tout en se battant pour la tête."

La hiérarchie pourrait encore évoluer dans les prochains mois. Stella estime même que l’équipe qui disposera de la meilleure monoplace en fin de saison aura probablement encore gagné plusieurs dixièmes.

"Je m’attends à ce que la voiture qui sera la meilleure en fin de saison continue d’ajouter des dixièmes de seconde lors des onze prochaines courses, probablement jusqu’à gagner environ une demi-seconde. Il reste donc énormément de travail pour tout le monde, pas seulement pour McLaren."

Malgré cette prudence, Stella voit dans cette évolution une confirmation du potentiel de son équipe lorsqu’elle parvient à identifier précisément ses problèmes.

"Nous savons que lorsque McLaren comprend quelle direction prendre, nous sommes alors capables de développer la voiture de manière assez efficace. Nous l’avons prouvé lors des trois dernières saisons."