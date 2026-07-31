Norris pense avoir ’mieux piloté’ en 2026 qu’en première partie de saison 2025

Lando Norris a lancé sa saison 2026 dans la peau du champion du monde en titre, un statut qu’il a peiné à défendre avec de nombreux problèmes de fiabilité et des performances en berne. Le pilote McLaren F1 a été contraint d’attendre plusieurs courses avant de signer un podium, et la dernière manche avant la pause estivale pour aller chercher une victoire, sa première avec le numéro 1 sur sa voiture.

Dans cette nouvelle ère pour la Formule 1, lui et l’équipe ont dû retrouver leurs marques et se relancer, mais le pilote britannique s’est félicité de ses propres performances, en dépit du manque de rythme de la MCL40.

"Je pense qu’en ce qui concerne mon pilotage, et ma propre performance en tant que pilote, honnêtement, je suis très heureux" a déclaré Norris. "J’ai l’impression d’avoir fait du bon travail pour maximiser le potentiel de la voiture."

"J’ai l’impression d’avoir mieux piloté durant cette première moitié de saison que je ne le faisais probablement à ce stade l’année dernière, dans une certaine mesure, mais malheureusement je ne mène pas le championnat."

"Bien sûr, je veux une meilleure voiture et une voiture qui puisse me donner plus de chances et m’apporter plus de résultats pour le niveau de pilotage que j’ai l’impression d’en extraire, mais c’est ça, la Formule 1."

Malgré un début de saison difficile, la volonté et la motivation ne baissent pas chez McLaren : "En tant qu’équipe, et avec la voiture, nous ne sommes certainement pas tout à fait au niveau où nous voulons être, ou où nous étions la saison dernière."

"Nous avons tout de même obtenu de bons résultats, mais nous savons aussi que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Nous ne sommes pas satisfaits de cela, nous avons été déçus de notre propre performance, mais nous travaillons dur pour nous améliorer."

"Nous commençons à voir les bénéfices de ce travail acharné, notre victoire en Hongrie est le résultat de solides améliorations apportées à la voiture, mais nous devons continuer à pousser et à développer si nous voulons continuer à nous battre pour des victoires."

Après quelques années d’évolution, l’arrivée du règlement 2026 a été une révolution pour la Formule 1, entraînant de nouveaux défis pour les pilotes, même pour un pilote étant le champion du monde en titre.

"Nous sommes dans une voiture régie par une réglementation différente, et elle se pilote différemment. En même temps, le groupe motopropulseur est également très différent, et il faut pas mal s’adapter pour cela. Cela dépend beaucoup plus de la batterie, et il faut s’ajuster pour comprendre comment faire fonctionner cela."

"Il y a certaines choses que vous devez essayer de faire par moments pour tenter d’aider la batterie, il y a certains styles qui fonctionnent peut-être un peu plus que les années précédentes, ou que vous devez essayer de pratiquer davantage que l’année dernière, et c’est davantage pour la batterie que pour la voiture."

"À chaque course, on apprend des choses différentes. Il y a eu beaucoup d’enseignements, et des domaines où nous pouvons faire du meilleur travail. Vous apprenez de chaque petite chose que vous faites, et vous essayez toujours de vous améliorer un peu chaque jour. Les pneus ont changé, tout comme leurs caractéristiques, et cela signifie que certaines choses sont différentes."

"Vous ne pouvez pas être aussi agressif avec les pneus que les années précédentes, chaque voiture est différente, il y a beaucoup de manières dont nous devons piloter cette voiture très différemment de la saison dernière, et c’est notre travail d’aller en piste et de tirer le meilleur parti de ces voitures."

"En étant à mi-saison, nous comprenons désormais mieux ces réglementations et la façon d’en extraire de la performance, comme le prouve la victoire en Hongrie, mais nous avons encore du travail à faire en tant qu’équipe."

Le changement de règlement 2026 est l’un des plus importants de l’histoire, avec le châssis, le moteur et les pneus. Avec autant de domaines impactés à la fois, les nouvelles réglementations ont évolué au fur et a mesure que la saison avançait, avec d’autres développements dans les tuyaux pour 2027 et au-delà.

"Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, ces réglementations s’écartent un peu de ce qui a existé auparavant, mais ce que nous voyons, ce sont des courses plus intenses, plus de dépassements et plus de batailles."

"Il est important de trouver le bon équilibre pour qu’en tant que pilotes et équipes, nous puissions faire la différence en piste et offrir des courses passionnantes, mais c’est là que le travail se poursuit."

"En ce qui concerne la situation de la F1 en tant que sport, elle n’a clairement jamais été aussi florissante, et nous en avons tous vu les bénéfices, fans, pilotes et équipes. La F1 sera toujours formidable, et je sais que toutes les personnes impliquées dans ce sport, moi y compris, sont passionnées par l’idée de la rendre encore meilleure."

"Parfois, nous essayons d’utiliser notre voix pour améliorer le sport et cela ne ressort pas toujours de la bonne manière, cette passion peut prendre le dessus sur nous, et il se peut que dans un monde idéal, nous, en tant que pilotes, souhaitions quelque chose d’un peu différent.

"Ce qui est important, et différent du passé, c’est que nous savons que nous pouvons aller parler à Stefano, à Mohammed et avoir ces discussions, mais nous vivons dans le monde réel où il n’est tout simplement pas toujours possible de faire tout ce que nous, pilotes, voulons."

"Nous avons déjà fait de bons progrès cette année, et nous savons que de plus grands changements devront intervenir au cours des prochaines saisons. Nous savons tous que si nous pouvons rendre les courses aussi passionnantes que possible, nous pourrons rendre le sport encore plus agréable pour les fans, et c’est ce à quoi nous travaillons."

L’équipe a déjà apporté des packages d’améliorations lors de plusieurs Grands Prix jusqu’à présent en 2026, tout en obtenant une meilleure compréhension de la direction de développement optimale, et a d’autres améliorations prévues après la pause estivale.

"Nous voyons encore un bon potentiel dans la voiture, et nous croyons toujours que nous pouvons inverser la tendance par rapport à là où nous sommes actuellement. C’est quelque chose qui donne de l’espoir, et c’est un point positif, mais vous n’avez pas tout le temps du monde en Formule 1, le temps est votre ennemi, nous devons donc essayer d’apporter ces améliorations dès que possible.

"Nous n’avons pas le sentiment d’avoir complètement assimilé notre compréhension de cette voiture pour l’instant, mais même avant que notre dernier package d’améliorations ne nous aide à décrocher la victoire en Hongrie, nous avions déjà obtenu de bons résultats."

"Nous savons, grâce aux dernières années, à quoi cela ressemble quand on comprend la voiture et ce qui se passe quand on peut maximiser le package. Nous n’avons pas l’impression d’être encore proches de ce potentiel, nous sommes donc enthousiastes à l’idée d’essayer de la comprendre complètement, et c’est là que nous serons en mesure de tout maximiser."

"Comme cela a également été le cas par le passé, nous savons que lorsque nous ne sommes pas tout à fait à l’avant, nous devons travailler ensemble en tant que pilotes pour aider l’équipe à développer plus vite que nos concurrents. Oscar et moi avons souvent des retours très similaires, et nous travaillons bien dans le but de ramener McLaren dans la course aux victoires chaque week-end."

Norris a terminé la première moitié de la saison sur la plus haute marche du podium pour la première fois en 2026 en Hongrie, sur un circuit qui l’avait vu dominer l’an dernier, mais il ne pense pas que cela lui assure une meilleure deuxième partie de saison.

"Une chose que j’ai apprise c’est certain, c’est de n’avoir aucune attente concernant l’avenir et de simplement travailler dans le présent. Je pense que c’est la façon dont nous avons tout fait en tant qu’équipe. C’est pourquoi nous étions de retour au sommet en Hongrie, en travaillant simplement dur sur nous-mêmes en tant qu’individus et aussi en tant qu’équipe."

"Bien sûr, je suis optimiste pour l’avenir et je pense que nous pouvons gagner d’autres courses, mais nous avons une bonne concurrence et il y a encore beaucoup de courses où je ne suis pas confiant parce que la voiture n’est pas au niveau où elle doit être dans certains domaines."

"Mais j’ai confiance en l’équipe. J’avais confiance dans le fait que nous pouvions gagner une course, et c’est arrivé un peu plus tôt que je ne le pensais. J’ai confiance dans le fait que nous pouvons nous améliorer dans ces domaines qui ne sont pas assez bons pour le moment."