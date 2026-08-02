Vers le retour des V8 dès 2030 ? La F1 veut un accord avant la fin de l’année

Alors que les groupes propulseurs hybrides de 2026 n’ont disputé que quelques mois de compétition, les discussions sur la prochaine génération de moteurs sont déjà pleinement engagées. Entre le souhait du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, de réintroduire des V8 atmosphériques et la volonté des constructeurs de préserver une forte composante technologique, la Formule 1 espère parvenir à un accord avant la fin de l’année afin de définir les grandes lignes de la réglementation moteur qui entrera en vigueur en 2030 ou 2031.

L’introduction des nouvelles unités de puissance en 2026 a ouvert un nouveau débat sur l’avenir de la discipline. Depuis plusieurs mois, le président de la FIA milite en faveur d’un retour des moteurs V8 atmosphériques pour la prochaine génération de règlements techniques.

Le dirigeant de la fédération a même laissé entendre qu’il pourrait imposer cette orientation de manière unilatérale à partir de 2031. À cette échéance, les accords liant les équipes à la Formule 1 arriveront en effet à leur terme, laissant à la FIA davantage de latitude pour définir seule les futures règles.

Le président-directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, préfère toutefois privilégier la voie du dialogue. L’Italien estime que les discussions avancent dans la bonne direction et qu’un cadre réglementaire pourrait être prêt avant la fin de l’année.

"L’objectif principal de la future réglementation est de conserver les choses aussi simples que possible, de ramener la Formule 1 vers une catégorie de voitures plus légères, avec un carburant durable, tout en conservant, bien sûr, une électrification assez importante. Et autour de cela, il faut surtout permettre aux pilotes de pouvoir attaquer au maximum à certains moments, notamment en qualifications et sur tous les circuits."

Pour Domenicali, les prochains mois seront déterminants.

"Je pense réellement que d’ici la fin de cette année, nous serons en mesure de disposer d’un ensemble de propositions prêt à être discuté."

Deux scénarios sur la table

Le patron de la F1 explique que deux approches restent possibles.

La première consiste à attendre la fin du cycle réglementaire actuel, à la fin 2030, ce qui permettrait à la FIA de repartir d’une feuille blanche.

"Il existe deux options. Si nous attendons la fin du cycle, rien n’empêche la FIA de présenter une réglementation totalement différente. Et, bien sûr, si les équipes souhaitent y participer, elles le pourront, sinon elles diront non et ciao. J’exagère un peu, mais vous comprenez le principe."

La seconde serait d’anticiper cette évolution grâce à un accord collectif entre les différentes parties prenantes.

"S’il existe un consensus sur ce que nous faisons et que nous souhaitons l’anticiper d’une année, alors il faudra mettre en place la gouvernance nécessaire avec les équipes et les constructeurs."

Selon Domenicali, les échanges actuels sont constructifs, même si chaque acteur défend naturellement ses propres intérêts.

"Les discussions sont très positives en ce moment. L’objectif primordial est de simplifier les choses au maximum, d’alléger les voitures et d’intégrer des carburants durables ainsi que l’électrification. Comme vous pouvez l’imaginer, chacun défend un point de vue différent pour des raisons qui lui sont propres. Mais d’ici la fin de l’année, nous serons en mesure de proposer le bon ensemble de règles pour l’avenir, nous aurons un projet prêt à être présenté."

Les constructeurs ouverts au retour du V8

Si le principe d’un retour à une architecture V8 semble faire son chemin, plusieurs détails techniques restent à définir.

La majorité des motoristes se montrent favorables à l’abandon du V6 actuel au profit d’un V8, mais Mercedes et Audi souhaitent conserver un turbocompresseur dans la future architecture moteur.

Les discussions semblent d’ailleurs évoluer dans cette direction, avec un compromis qui permettrait d’associer un moteur V8 turbocompressé à une hybridation toujours significative.

Une part d’énergie électrique devrait être maintenue afin que la technologie développée en Formule 1 conserve un lien avec les voitures de série, un argument auquel les constructeurs restent particulièrement attachés.

Si aucun accord définitif n’a encore été trouvé, la Formule 1 espère donc parvenir à un consensus avant la fin de l’année, afin d’éviter qu’en 2031 la FIA ne soit tentée d’imposer seule une nouvelle réglementation moteur.