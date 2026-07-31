Verstappen pense que le public ’dramatise’ les départs chez Red Bull

Max Verstappen serait sur le point de prolonger avec Red Bull, et il a tenu à rappeler à quel point l’équipe est importante pour lui, mais aussi à quel point elle est encore vue comme une sommité dans le monde de la F1. Le quadruple champion du monde pense que les commentaires faits autour des nombreux départs enregistrés par l’équipe ces dernières années sont exagérés et que la situation n’est pas problématique.

Adrian Newey, Rob Marshall, Helmut Marko, Christian Horner, Gianpiero Lambiase et maintenant Paul Monaghan sont les cadres que l’équipe a perdu, mais le pilote y voit davantage un renouvellement qu’un problème.

"L’équipe, pour moi, c’est comme une seconde famille. J’ai vécu tellement de choses incroyables avec l’équipe. Bien sûr, il y a naturellement beaucoup de choses extraordinaires, et il y a évidemment des moments qui sont probablement un peu plus difficiles" raconte Verstappen à RN365.

Après ces nombreux départs au cours des dernières années, Red Bull a recruté Gwen Lagrue pour remplacer Helmut Marko, et Verstappen y voit un signe positif quant à l’attrait de l’équipe au sein du paddock.

"Bien sûr, au cours des dernières années, des gens sont partis, mais des gens arrivent aussi. Les gens aiment toujours se concentrer sur le négatif, quand des gens partent, ils font toujours comme si c’était quelque chose de très dramatique."

"Parfois on se dit ’j’aimerais que certaines personnes soient restées’, mais c’est la vie, et c’est aussi ce qu’on voit dans d’autres sports ; parfois les gens passent à autre chose, ils changent. Cela fait partie de la culture et de la façon dont le sport fonctionne, d’une certaine manière. Il est difficile de toujours garder un groupe très victorieux ensemble."

"Ce sont toujours des personnes que les autres équipes essaient aussi de trouver, d’obtenir le talent, et c’est la même chose au football, quand vous voyez un grand joueur, mais qu’il y a un autre club qui veut ce joueur, ils feront tout leur possible pour l’obtenir, ou dans une structure de direction. Ce n’est donc pas inhabituel."

"J’ai l’impression que parfois les gens ont été un peu dramatiques, un peu trop dramatiques là-dessus, en disant que cela n’arrive qu’à nous. Des gens partent, ils vont et viennent tout le temps. Cela fait simplement partie du sport, d’une certaine manière."

Le Néerlandais assume une grande responsabilité dans le niveau de performance de la voiture, et il explique comment il parvient à traduire ces compétences de leadership pour aider à faire progresser l’équipe.

"Juste en étant moi-même. Ce que j’ai fait au fil des ans, je pense, c’est construire une très bonne relation avec beaucoup de gens, et simplement dire les choses telles qu’elles sont, je pense aussi, être très direct parce que c’est aussi comme ça que j’aime fonctionner, eux avec moi, et moi en retour avec l’équipe."

"Donc, c’est comme ça qu’on essaie de faire. Je pense que quand on prend de l’âge, on comprend aussi un peu mieux les choses, on acquiert un peu plus d’expérience dans la vie. On grandit un peu plus avec... on vit beaucoup plus de choses avec les gens de l’équipe aussi. Donc ça a été, honnêtement, très, très naturel."

Lorsqu’on lui a demandé comment il résumerait la première moitié de la saison, Verstappen a répondu sans se cacher qu’elle n’avait pas été de tout repos.

"Dure. En général, cela a été très dur. Quelques bons moments, quelques moments brillants, éclatants, je suppose, mais dans l’ensemble, dur. Nous devons donc essayer d’être plus solides, un peu plus complets, pour avoir des week-ends plus simples."

"De plus, nous devons trouver plus de performance. Je veux dire, c’est aussi simple que cela au bout du compte. Ensuite, en plus de trouver plus de performance, il s’agit tout simplement de ne pas avoir de problèmes avec le package actuel, disons, que nous avons."