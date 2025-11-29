Quatre pilotes s’élanceront depuis les stands pour le Sprint au Qatar

La course sprint du Grand Prix du Qatar débutera avec un plateau singulièrement clairsemé sur la grille : quatre pilotes, dont Lewis Hamilton, s’élanceront depuis le pitlane à la suite de modifications non autorisées sur leurs monoplaces.

Lance Stroll, Pierre Gasly et Franco Colapinto rejoindront également Hamilton dans cette zone de départ inhabituelle.

Ces pénalités découlent de changements effectués sur les voitures après l’entrée en vigueur du parc fermé, une infraction automatiquement sanctionnée par un départ depuis la voie des stands.

Les quatre équipes concernées ont procédé à des ajustements sur les réglages de suspension, enfreignant ainsi les règles. Dans le cas de Lewis Hamilton, Ferrari a également effectué des modifications sur l’assemblage de l’aileron arrière, ce qui a renforcé la sanction.

Du côté de Lance Stroll, les changements ont été encore plus lourds : ajustements du pignon de direction, modifications de la crémaillère de colonne de direction, intervention sur le bord du diffuseur et altération de paramètres liés au calibrage de gestion énergétique du moteur.

Un ensemble de modifications suffisamment important pour transformer la voiture… et condamner sa position de départ.

Les quatre pilotes auraient déjà dû s’élancer depuis le fond de grille, tous ayant été éliminés dès la SQ1 vendredi. Le passage forcé par la voie des stands ne bouleverse donc pas fondamentalement leur destin sportif, mais réduit encore davantage le nombre de monoplaces alignées sur la grille de départ.

Avec ces quatre départs depuis la voie des stands, la grille du sprint ne comptera plus que 16 voitures. Esteban Ocon et Liam Lawson fermeront désormais la marche sur la dernière ligne.

Un sprint qui s’annonce donc atypique, avec une remontée à tenter pour Hamilton et ses compagnons de pénalité, tandis que les conditions particulières de Losail pour les pneus pourraient ouvrir la porte à d’autres surprises.