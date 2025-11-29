Piastri gagne le Sprint du Qatar et reprend du terrain à Norris et Verstappen

La deuxième journée du Grand Prix du Qatar débute par la première course du week-end, le Sprint de 19 tours qui va offrir des points aux huit premiers, avec huit unités pour le vainqueur et une pour celui qui terminera en huitième position.

C’est Oscar Piastri qui a signé la pole position de cette course, devant George Russell. Le retour en forme du pilote australien lui permet de devancer de deux places son équipier Lando Norris, qui a signé le troisième temps et était frustré de ce résultat après une erreur.

Fernando Alonso est quatrième sur la grille, un résultat qui ne l’a pas laissé indifférent, et il devance Yuki Tsunoda, qui a battu Max Verstappen pour la première fois de la saison dans une séance qualificative. Le quadruple champion du monde est sixième au départ, aux côtés de son équipier.

Andrea Kimi Antonelli et Carlos Sainz sont en quatrième ligne, devant Charles Leclerc, très agacé hier par le manque de performance de sa Ferrari, et Alex Albon. Isack Hadjar est 11e après avoir vu un de ses tours annulés, et Oliver Bearman l’accompagne sur la sixième ligne.

La septième ligne de la grille est composée des deux Sauber, Gabriel Bortoleto devançant Nico Hülkenberg, tandis qu’Esteban Ocon est aux côtés de son ami Lance Stroll derrière eux. Liam Lawson est accompagné de Lewis Hamilton en neuvième ligne, devant les Alpine de Pierre Gasly et Franco Colapinto.

14h30 : Quatre pilotes vont finalement partir des stands ! Stroll, Hamilton, Gasly et Colapinto ont profité du Sprint pour revoir entièrement leurs réglages. Il n’y aura donc que 80 % de la grille... sur la grille ! Plus de détails à retrouver ici.

14h31 : A noter que les voitures de Norris et Verstappen, qui avaient des dégâts hier après des passages hors piste des deux pilotes, ont reçu plusieurs nouvelles pièces, dont un nouveau plancher sur la MCL39 et la RB21. Aucune pénalité n’en découle.

14h35 : La FIA a annoncé qu’elle ne retirerait pas les bacs à graviers ajoutés en bordure de certains virages rapides, en dépit des coupures trouvées par Pirelli sur les pneus, qui ne sont pas sans inquiéter le manufacturier italien.

14h38 : Russell s’était montré moins compatissant, rappelant que "c’est le jeu" en Formule 1, et qu’il a déjà connu ça par le passé.

14h42 : Adrian Newey s’est exprimé sur son nouveau rôle au sein d’Aston Martin et sur les raisons qui ont poussé à écarter Andy Cowell du rôle de team principal. Et pour être honnêtes, on peine à croire les raisons avancées par l’ingénieur.

14h46 : Le directeur de l’ingénierie en piste de Ferrari, Matteo Togninalli, a reconnu qu’il avait de la sympathie pour McLaren après la double disqualification de l’équipe, même s’il rappelle que le Règlement Technique est binaire : "Tout d’abord, les règles sont les règles. Mais je compatis sincèrement avec eux. Je comprends parfaitement ce qu’ils ressentent. Notre travail d’ingénieurs consiste toujours à gagner la dernière milliseconde, alors on essaie de repousser les limites. Quand on repousse les limites, il arrive parfois qu’on les dépasse. Cela fait partie du jeu."

14h58 : Il y a plusieurs choix de pneus sur la grille ! Piastri, Russell, Sainz, Bearman, Hülkenberg, Ocon, Lawson, Stroll, Hamilton et Colapinto sont en mediums, tandis que Norris, Alonso, Tsunoda, Verstappen, Antonelli, Leclerc, Albon, Hadjar, Bortoleto et Gasly sont en durs.

15h01 : ERRATUM : Malgré ce qu’annonçait le live timing, tous les pilotes sont en pneus mediums !

Départ : Très bon départ de Norris qui attaque Russell mais doit se décaler ! Tsunoda prend la quatrième place et Verstappen la cinquième !

Tour 1 : Le Néerlandais dépasse aussi son équipier et il est quatrième derrière Norris ! Derrière, Hadjar a pris deux places tandis que Leclerc en a perdu quatre !

Tour 2 : Piastri a 1"3 d’avance sur Russell qui a 1"3 de marge sur Norris, et Verstappen est collé à Norris !

Tour 3 : Meilleur tour pour Piastri en 1’25"086, battu par Russell en 1’25"085 ! Norris et Verstappen sont à un demi-dixième et leurs chronos sont eux-mêmes séparés d’un millième ! L’écart entre eux est d’une demi-seconde.

Tour 4 : Verstappen bat le meilleur tour en 1’25"059, il est à quatre dixièmes de Norris et se montre très pressant derrière la McLaren. Derrière, les places sont déjà stabilisées, malgré une erreur de Leclerc, qui reste devant Lawson en 13e place.

Tour 5 : Meilleur tour pour Piastri en 1’24"922, et Norris est à 1"1 de Russell, toujours menacé par Verstappen. Ce dernier se plaint de rebonds sur sa voiture.

Tour 6 : Russell revient légèrement sur Piastri à 1"2, et Norris est à 1"4 de la Mercedes, toujours menacé par Verstappen à sept dxièmes. Tsunoda suit à 1"6 et Alonso est à 1"9, menacé par Antonelli et Sainz. Hadjar est aussi dans ce trio.

Tour 7 : Piastri accélère en 1’24"634, et il reprend de l’avance sur Russell, qui est à 1"6. Norris est à 1"5 et Verstappen reste collé à la McLaren. Alonso décroche à plus de 2 secondes de Tsunoda, mais Antonelli n’arrive pas à rester dans la seconde. Hamilton est 18e et ne parvient pas à décrocher Gasly derrière lui.

Tour 8 : Les écarts grandissent et Verstappen a perdu du temps sur Norris, il est à 1"7 et voit Tsunoda revenir légèrement. Verstappen se plaint de "sauter", et pas seulement de "rebondir".

Tour 9 : Piastri a 1"7 d’avance sur Russell, qui a repoussé Norris à 2 secondes. Lui-même a lâché Verstappen, qui est à 2 secondes et voit Tsunoda rester à 1"7. Alonso est revenu dans les temps des Red Bull.

Tour 10 : Piastri conserve son avance, et Norris et Verstappen décrochent totalement, respectivement à 2"2 et 2"5 de la vouture devant eux. Tsunoda revient légèrement sur son équipier mais n’aura certainement pas le droit de l’attaquer. Alonso revient sous les 2 secondes derrière eux. Leclerc tente d’attaquer Bearman, en vain.

Tour 11 : Les écarts continuent de se creuser, seul Antonelli reste très proche de la voiture devant lui dans le top 8, à six dixièmes d’Alonso. Leclerc se fait dépasser par Lawson et l’envoie dans les graviers.

Tour 12 : Piastri a 2"1 d’avance sur Russell, lui-même 2 secondes devant Norris. Verstappen est à 3"2 et Tsunoda a décroché aussi à 3"1 de Verstappen. Alonso est à 2 secondes. Lawson laisse repasser Leclerc car il est passé hors piste.

Tour 13 : Tsunoda a reçu un avertissement pour dépassements des limites de piste. Devant, Norris est légèrement revenu sur Russell mais les écarts restent très importants. Antonelli se défait d’Alonso pour la sixième place.

Tour 14 : Tsunoda prend cinq secondes de pénalité et risque de reculer dans la hiérarchie. Stroll s’arrête au stand, il ressort en pneus tendres, certainement pour voir s’ils peuvent tenir 5 tours.

Tour 15 : Piastri a 2"2 d’avance sur Russell, et Norris est à 1"4 de la Mercedes. Verstappen est à 3"7 et il a 4"1 d’avance sur Tsunoda, qui voit Antonelli revenir. Mais le Japonais pourrait perdre une seule place si les choses en restaient là, car Alonso recule.

Tour 16 : Les écarts sont bien établis, et à part Tsunoda qui devrait perdre une place sur tapis vert, les choses sont stables. Stroll signe le meilleur tour en 1’23"585, avec un chrono plus rapide de plus d’une seconde au tour que les leaders, et 3 secondes au tour plus vite que Colapinto devant lui. Mais le Canadien est au ralenti ! Que fait Aston Martin ? Une simulation de qualification avec deux tours rapides et un tour lent au milieu ?

Tour 17 : Pendant que nous étudiions ce que faisait Stroll, rien n’a changé en tête.

Tour 18 : Les Alpine rentrent au stand chausser des pneus tendres, pour faire un tour de qualification avec leurs nouveaux réglages.

Dernier tour : Russell a totalement décroché à 4"9 de Piastri, et Norris a reçu la consigne de ne pas passer hors piste, ils sont donc lents dans ce dernier tour.

Arrivée : Piastri gagne le Sprint du Qatar devant Russell et Norris, tandis que Verstappen termine quatrième ! Antonelli est classé cinquième devant Tsunoda, mais l’Italien est pénalisé après l’arrivée pour les limites de piste ! Il prend 5 secondes et Tsunoda récupère donc sa cinquième place sur tapis vert ! Alonso et Sainz sont septième et huitième.

Hadjar est neuvième devant Albon, Bortoleto, Bearman, Leclerc, Lawson, Ocon, Hülkenberg, Hamilton, Gasly, Stroll et Colapinto. Gasly signe le meilleur tour en 1’23"188 dans sa dernière boucle.

Au championnat, Piastri revient à 22 points de Norris, tandis que Verstappen est à 25 unités du leader, et à 3 points de Piastri.