Quand la guerre des droits TV prive des fans de F1 de Grands Prix en clair

La diffusion en clair du Grand Prix de Chine a été annulée à la dernière minute sur la chaîne allemande RTL, sur fond de tensions croissantes autour des droits de retransmission de la Formule 1 en Europe centrale.

Initialement, RTL avait prévu de diffuser l’épreuve de Shanghai et s’était même organisée pour envoyer une équipe sur place. Mais le projet a été abandonné brusquement quelques jours avant le week-end de course.

"Le lundi précédant la course, le message est arrivé de Cologne : ’Nous ne venons pas’," rapporte Bild.

Une première explication tient au fait que RTL n’a pas encore finalisé son accord avec Sky, détenteur des droits en Allemagne, qui lui permet de retransmettre un nombre limité de Grands Prix cette saison.

Mais selon Bild, un autre différend plus sensible serait au cœur du problème : le phénomène dit de "spill-over".

Ce terme désigne la possibilité pour les téléspectateurs autrichiens d’accéder aux diffusions allemandes via satellite, alors que les droits en Autriche appartiennent à ORF et Servus TV.

"Les diffuseurs autrichiens se plaignent de RTL," indique le média allemand, précisant que même des audiences transfrontalières relativement limitées ont suffi à créer des tensions.

La situation se serait aggravée lorsque RTL aurait approché des annonceurs potentiels en Autriche, déclenchant des plaintes formelles auprès de la Formule 1.

La Formule 1 intervient

Face à l’escalade, la discipline aurait pris le sujet très au sérieux.

"Ils ont clairement fait comprendre à RTL qu’ils devaient s’abstenir de se rendre sur les courses tant que le problème n’est pas résolu," rapporte Bild.

Des discussions entre les différentes parties sont attendues dans les prochaines semaines afin de trouver une issue.

Malgré cet épisode, RTL reste théoriquement programmée pour diffuser plusieurs courses plus tard dans la saison, à commencer par le Grand Prix de Belgique à Spa en juillet.

Reste toutefois à savoir si la case laissée vacante par Shanghai sera remplacée.

La chaîne allemande se montre prudente : "Nous sommes actuellement en discussions concernant la diffusion de certaines courses de Formule 1 cette saison," a-t-elle indiqué. "Aucune décision finale n’a encore été prise."