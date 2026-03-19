Alonso en souffrance : Massa doute de son avenir en Formule 1

Le début de saison 2026 de Fernando Alonso ne laisse personne indifférent et suscite déjà des interrogations au-delà du paddock de la Formule 1. Parmi les observateurs attentifs, Felipe Massa s’interroge ouvertement sur le plaisir que prend encore l’Espagnol au volant de son Aston Martin.

Le double champion du monde traverse une entame d’année particulièrement difficile, marquée notamment par un abandon en Chine après avoir été incapable de gérer de violentes vibrations sur une monoplace Aston Martin propulsée par Honda, jugée très en retrait.

Ancien coéquipier d’Alonso chez Ferrari, Massa avoue son incertitude quant à la motivation actuelle du pilote espagnol.

"J’espère vraiment qu’il continue à prendre du plaisir en Formule 1, même si je ne suis pas sûr qu’il en prenne beaucoup en ce moment," a-t-il confié à Diario Sport.

"Il traverse beaucoup de problèmes."

Tout en saluant le talent intact d’Alonso, le Brésilien estime que la situation actuelle n’est pas en phase avec son statut.

"Je ne pense pas que Fernando soit un pilote qui devrait être en Formule 1 à se battre en fond de grille," a-t-il affirmé.

"Il y a tellement d’autres catégories où il peut prendre du plaisir et s’amuser."

À 44 ans, comme Alonso, Massa insiste sur l’importance de choisir le bon moment pour tourner la page : "Mais j’espère que lorsqu’il comprendra que c’est le moment de partir, il le fera au bon moment."

Massa ne cache pas son admiration pour celui qu’il considère comme la référence de sa carrière.

"C’est sans aucun doute le meilleur contre qui j’ai couru. Mais il y a une réalité incontournable en sport de haut niveau : il faut comprendre que l’âge est très important et joue sur vos performances et sur votre mental."

Une réflexion qui ne concerne pas uniquement Alonso, puisque Massa suggère également que Lewis Hamilton pourrait lui être "bien plus proche de la fin de sa carrière que Lewis ne veut le croire."

"Lewis a cependant une chance de briller encore avec Ferrari. La Scuderia semble bien débuter cette nouvelle ère mais il ne faut pas ne laisser décrocher par Mercedes. Sinon, peut-être que c’est le bon moment pour lui et Fernando de faire autre chose."

Au-delà du cas Alonso et Hamilton, Massa rejoint les voix qui ont critiqué la Formule 1 version 2026.

"Aston Martin a clairement une route difficile devant elle. Mais la Formule 1 doit aussi comprendre comment améliorer la réglementation pour tout le monde."

"Ce qui se passe en Formule 1 n’est pas agréable. Ce n’est pas ce que tout le monde veut voir," estime-t-il.

"Bien sûr, on voit des dépassements, mais pas les bons - les mauvais."