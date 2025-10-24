Quand la F1 s’ennuie elle-même : les pilotes en ont assez des courses sans action

Plusieurs pilotes de F1 ont déclaré partager l’avis de George Russell sur la qualité actuelle des courses de Formule 1.

Après la course du week-end dernier à Austin, le pilote Mercedes a déclaré que la F1 était trop processionnelle et que les Grands Prix étaient décidés en Q3 et lors du départ.

Son équipier Andrea Kimi Antonelli a déclaré à Mexico que la combinaison des turbulences aérodynamiques derrière les autres voitures, du rétrécissement des écarts de performances entre les équipes et de la réduction de la dégradation des pneus rendait les dépassements trop difficiles.

"En tant que pilote, on ressent vraiment la différence entre rouler dans un air libre ou dans un air sale, derrière une autre F1. Je pense aussi que depuis que Pirelli a amélioré ses pneus, ceux-ci sont plus robustes, ce qui permet de faire des relais plus longs et réduit leur dégradation. De plus, avec des voitures dont les vitesses sont si proches, il est vraiment difficile de prendre l’avantage en termes de rythme."

"Même si vous avez quelques dixièmes de seconde d’avance sur la voiture qui vous précède, il est très difficile de la dépasser. Je me souviens qu’à Singapour, Charles [Leclerc] avait des problèmes, ce qui m’a donné un gros avantage en termes de rythme. Et pourtant, j’ai fait plus de 40 tours derrière lui."

"D’accord, Singapour n’est pas le circuit le plus facile pour dépasser, mais il était vraiment difficile de suivre de près. Je pense donc que c’est difficile, et c’est pourquoi les qualifications et le premier tour sont extrêmement importants."

Nico Hulkenberg a convenu que Russell avait raison dans sa critique.

"Tout dépend vraiment de la position sur la piste. Avoir de l’air pur est essentiel, c’est tellement puissant."

La F1 a révisé ses règlements aérodynamiques en 2022 dans le but de permettre aux voitures de se suivre de plus près. Mais Hulkenberg a déclaré que cette amélioration a été compromise par les progrès réalisés par les équipes en matière de compréhension de l’effet de sol.

"Cela me rappelle un peu le passé à certains égards. D’année en année, depuis 2022, 2023, 2024 et ainsi de suite, la situation n’a cessé de se détériorer et c’est désormais très difficile. Cela rend parfois les courses statiques. Donc oui, les qualifications sont très importantes et c’est une course pour prendre le premier virage à la meilleure position possible."

Carlos Sainz a approuvé l’évaluation de ses rivaux et a déclaré que la F1 devait être plus proactive pour mettre fin à la détérioration de la qualité des courses.

"En 2022, je me souviens que c’était vraiment facile de se suivre. Sur certaines pistes, il valait presque mieux être derrière que devant pour le DRS. Je me souviens qu’à Djeddah, à Bahreïn, il y avait beaucoup de batailles sur la piste."

"Aujourd’hui, les voitures ont évolué et sont devenues très difficiles à suivre. À cela s’ajoute le fait que les pneus sont devenus plus robustes et moins sujets à la dégradation, ce qui rend plus difficile d’obtenir un écart de performance entre les pneus permettant de dépasser."

"Ainsi, lorsque ces deux facteurs favorisent une diminution de l’action en piste, on se retrouve avec des courses ennuyeuses à un seul arrêt, comme celles que nous avons tendance à avoir davantage cette année."

"En tant que sport, nous devons simplement essayer d’avoir une longueur d’avance et essayer de prédire quand cela va se produire, et peut-être travailler avec Pirelli ou les équipes pour savoir ce que nous pouvons faire pour que les courses restent toujours à la limite de la stratégie à un ou deu arrêts, afin d’avoir au moins une certaine différence de pneus. Ou peut-être faire quelque chose au niveau des modifications des règles, peut-être étendre un peu les zones DRS."

"Mais j’ai toujours l’impression qu’en F1, nous courons après les événements plutôt que d’essayer d’avoir une longueur d’avance sur ce qui se passe sur la piste."