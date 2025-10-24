McLaren F1 n’a trouvé aucun problème sur la MCL39 de Piastri après Austin

Oscar Piastri a confirmé que McLaren F1 n’avait rien trouvé sur sa voiture après une enquête visant à déterminer la cause de sa décevante performance lors du Grand Prix des États-Unis, et notamment un rythme en course très éloigné de celui de son équipier Lando Norris.

Andrea Stella, le directeur de l’écurie, avait révélé après la course que l’équipe procédait à une vérification approfondie de la voiture de Piastri afin de comprendre son manque de rythme. Bien que rien n’ait été trouvé, il ne cherche pas un changement de châssis.

"Je ne leur ai rien demandé de changer. Je pense qu’il y avait certaines choses qui n’étaient peut-être pas aussi bonnes qu’elles auraient pu l’être à Austin, mais rien de fondamentalement mauvais sur la voiture" a déclaré Piastri.

"Il y a eu quelques éléments liés à la façon dont le week-end s’est déroulé et à la tournure de la course qui étaient différents de nos attentes sous plusieurs angles. Si nous pouvions refaire le week-end, nous ferions probablement certaines choses un peu différemment, mais nous ne changerions rien de majeur."

Piastri a ajouté que le circuit des Amériques présentait des particularités qui ont compliqué le déroulement du week-end : "Je pense que c’est très spécifique au COTA. C’était juste un week-end brouillon avec tout ce qui s’est passé, donc cela a forcément un peu perturbé les choses."

"Mais je pense que notre analyse a mis en évidence qu’il y avait beaucoup d’éléments propres à Austin, donc je ne suis pas vraiment inquiet que ces problèmes persistent. Évidemment, j’espère que ce week-end se passera un peu mieux."

Le départ du Grand Prix du Mexique ce week-end sera celui de tous les dangers, et Piastri devra éviter le chaos qui arrive souvent après la plus longue ligne droite entre la grille de départ et le premier virage de la saison.

"C’est un endroit difficile pour prendre le départ d’une course. Vous savez, avec une ligne droite aussi longue, je préfère toujours partir de la première place, essayer d’obtenir le meilleur départ possible et me donner la meilleure chance de conserver la tête."

"Mais au final, il faut simplement essayer de prendre la décision que l’on pense juste et faire confiance à ses instincts. Parfois, l’extérieur fonctionne, parfois c’est l’intérieur, parfois c’est le milieu. Il faut simplement gérer la situation dans laquelle on se trouve et faire de son mieux, car il n’y a pas de formule magique."

Interrogé sur les forces en présence lors des courses de fin de saison, Piastri ne sait pas où McLaren aura l’avantage et, au contraire, où Red Bull sera la plus forte : "Je pense que c’est très difficile à lire. Pour moi, il est difficile de prédire qui sera fort où."

"Si je devais dire quelque chose, je dirais que c’est davantage une question de savoir qui maximise sa voiture chaque week-end, plutôt que de savoir quelle voiture est la plus adaptée à tel ou tel circuit."

"Parce qu’à Austin, certaines choses ont potentiellement bien fonctionné pour nous, mais d’autres pas, avec beaucoup d’autres circonstances en jeu. Donc c’est très, très difficile à juger, mais je pense que ce sera serré partout où nous irons."