Promu directeur d’équipe, Newey est déterminé à ne pas ’diluer son rôle’ technique

Aston Martin F1 a surpris le paddock en annonçant la nomination d’Adrian Newey au poste de team principal à partir de 2026. Un changement historique pour l’un des ingénieurs les plus titrés de la Formule 1, qui s’explique avant tout par la volonté du Britannique de reprendre la main sur les choix à faire, alors que le patron actuel, Andy Cowell, va endosser un rôle plus spécialisé dans la transition vers l’ère 2026.

Malgré cette promotion, Newey assure que son implication dans la conception de la future monoplace ne sera en aucun cas diminuée.

La nouvelle a été officialisée juste avant le week-end du Grand Prix du Qatar : Newey conservera ses responsabilités de managing technical partner, tout en prenant la direction opérationnelle de l’équipe. De son côté, Andy Cowell occupera le nouveau poste de chief strategy officer, chargé de superviser la relation entre Aston Martin et ses partenaires clés.

Interrogé par Sky Sports F1 au Qatar, Newey a détaillé les coulisses de cette réorganisation.

"Pour être tout à fait honnête, il est devenu évident qu’avec le défi du moteur 2026, les compétences d’Andy, pour aider à gérer la relation tripartite entre Honda, Aramco et nous, correspondaient parfaitement à son profil."

"Il a très généreusement proposé de s’impliquer fortement là-dedans durant la première partie de 2026. Cela a laissé la question : ’OK, qui va être team principal ?’"

On peut évidemment douter de la sincérité de la réponse de Newey concernant l’envie de Cowell de prendre un rôle moins exposé. Mais la politique en F1 est ce qu’elle est.

Quant à la réponse à sa question, elle s’est imposée naturellement : lui-même. N’est-ce pas un handicap pour sa créativité technique ?

"Comme je vais faire tous les premiers Grands Prix de toute façon, cela ne change pas vraiment ma charge de travail car j’y allais de toute façon. Autant prendre aussi cette partie-là… à part devoir vous parler (aux médias), bien sûr !" plaisante-t-il.

"Concevoir, c’est vraiment ce que je veux et ce que j’ai besoin de faire. C’est ce qui me fait sortir du lit le matin. Je suis déterminé à ne pas diluer ça."