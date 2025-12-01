Aston Martin annonce la date de présentation de sa F1 de 2026, l’AMR26

Aston Martin F1 a annoncé la date de présentation de sa monoplace 2026 : l’AMR26, la première monoplace conçue par Adrian Newey pour l’équipe de Silverstone.

Cette F1 répondant aux nouvelles règles sera dévoilée le 9 février prochain, comme l’a confirmé l’équipe via une publication sur les réseaux sociaux. Avec la mention "lAMR26 arrive", l’équipe a officialisé sans surprise le nom de sa future voiture et devient la troisième équipe à communiquer sur une date de lancement, et nous devrions voir un vrai modèle conçu pour la nouvelle réglementation technique de 2026.

Red Bull Racing et Racing Bulls feront en effet un lancement commun le 15 janvier chez Ford à Détroit, mais ce sera sur des maquettes.

Le lancement interviendra deux jours avant le début des essais hivernaux à Bahreïn, programmés en deux sessions du 11 au 13 février puis du 18 au 20 février.

L’AMR26 prendra néanmoins la piste plus tôt, lors des tests collectifs de Barcelone du 26 au 30 janvier mais qui se dérouleront à huis clos pour les médias.