Le concepteur du circuit F1 de Madrid souhaitait des virages relevés ’plus extrêmes’

Les célèbres virages inclinés en banking de Zandvoort ont inspiré le nouveau circuit de Formule 1 de Madrid, son concepteur admettant vouloir aller encore plus loin.

Alors que la F1 est revenue il y a deux semaines au Grand Prix des Pays-Bas, le circuit balnéaire aura encore droit à une édition avant sa sortie du calendrier après 2026.

Le retour de Zandvoort en 2021 a été marqué par une refonte majeure du circuit menée par Jarno Zaffelli et son entreprise Dromo, avec notamment l’introduction de virages fortement relevés, devenus instantanément une marque de fabrique.

A défaut de la voir en 2027 et après à Zandvoort, cette particularité se retrouvera sur le circuit de Madrid, qui a signé avec la F1 pour 10 ans en tant que Grand Prix d’Espagne.

"Pour nous, en tant qu’entreprise, Zandvoort a véritablement été un moment fort," a déclaré Zaffelli.

"Sur de nombreux circuits, il faut faire des compromis et adapter ses idées initiales. Ce n’était pas le cas à Zandvoort : nous avons principalement dû tenir compte des exigences environnementales."

Interrogé sur son nouveau projet Madring pour la capitale espagnole à partir de 2026, qui aura un banking, Zaffelli a admis : "Oui, nous voulions aller encore plus loin à Madrid, mais malheureusement, cela s’est avéré impossible."

"Mais il est clair que Zandvoort a été une révélation. Je pense qu’il sera éventuellement possible de concevoir quelque chose de plus abrupt que ce que nous voyons à Zandvoort, mais cela prendra probablement quelques années encore avant de voir cela sur un nouveau circuit de F1."