Pourquoi Verstappen s’attend à souffrir face aux McLaren F1 à Bahreïn

Max Verstappen estime qu’une faiblesse majeure de Red Bull pourrait être révélée lors du Grand Prix de Bahreïn, donnant l’avantage à McLaren F1.

Au Japon, où il a remporté la victoire, sa course a été favorisée par une faible dégradation des pneus Pirelli sur le circuit de Suzuka, récemment refait, mais le tracé de Sakhir à Bahreïn représente un défi différent.

La piste n’a jamais été refaite depuis son ouverture en 2004, ce qui la rend abrasive pour les pneus, ce qui est aggravé par les zones nécessitant de bonnes relances et une forte motricité.

Red Bull semble avoir du mal à gérer la dégradation de ses pneus jusqu’à présent en 2025. Le champion du monde a estimé que la faiblesse qui a « anéanti » Red Bull en Australie pourrait réapparaître ce week-end.

"Ce sera plus grave encore. Lors du premier relais en Australie, nous avons été anéantis par la surchauffe et la dégradation des pneus en général, comme en Chine et, dans une certaine mesure, à Suzuka."

"Mais c’était impossible de dépasser au Japon. Cela m’a sauvé mais nous avons bien vu que Lando se rapprochait à la fin du premier relais. Je savais que ça allait arriver, mais je roulais à mon rythme. La température de la piste a bien baissé ce jour-là, ce qui a un peu aidé."

"Bien sûr, il va faire chaud ici, on roule de nuit et la température baisse un peu, mais il fait toujours chaud avec un asphalte agressif. Donc, sur le papier, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent cette saison, ce n’est pas idéal pour nous par rapport à McLaren."

"Mais c’est à nous d’essayer d’améliorer le comportement de la voiture et des pneus."

La performance par temps chaud était auparavant un point fort pour Red Bull...

"Les voitures changent, les gens évoluent, les équipes évoluent, n’est-ce pas ? Donc, ce qui s’est passé en 2023 ou 2024 ne sera plus pareil."

Revenant sur son premier triomphe de l’année avec Red Bull, au Japon, Verstappen a déclaré : "C’est une bonne motivation pour l’équipe, mais nous cherchons encore à améliorer rapidement notre voiture. C’est agréable d’avoir ce petit coup de pouce, mais nous sommes très conscients de nos limites et nous savons que nous devons encore travailler dessus. J’espère que nous pourrons progresser légèrement chaque week-end."

"À bien y regarder, McLaren est plus polyvalente, et il semble aussi plus facile de régler leur voiture. La saison est encore très longue, nous devons travailler sur beaucoup de choses avec la voiture, et nous espérons la rendre progressivement plus compétitive."

Peut-il défendre son titre avec la deuxième ou la troisième meilleure voiture du plateau ?

"Non, nous devons absolument progresser pour pouvoir nous battre pour le titre. C’est bien d’avoir un seul point de retard, mais je pense que c’est surtout parce que nous avons bien exploité nos week-ends jusqu’à présent. Pour vraiment nous battre pour le titre, nous devons améliorer nos performances."