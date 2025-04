Doohan révèle cinq jours de douleur intense après son crash

Jack Doohan a expliqué comment il a subi son lourd accident du vendredi au Japon, et la manière dont il en a ressenti les conséquences. Le pilote Alpine F1 a eu des douleurs tout au long du week-end et en début de semaine (au niveau du bras gauche) et révèle que la course a été très difficile.

"J’ai eu un peu mal vendredi, samedi un peu plus et dimanche encore un peu plus" a déclaré Doohan. "Je dirais donc que j’ai eu mal dès le début de la course, mais pas nécessairement vers la fin. Mais l’adrénaline aide un peu, c’est sûr."

"C’est normal avec l’accident et le positionnement que j’ai souffert d’un peu de douleur, mais les deux jours de repos lundi, mardi et aussi hier ont été très nécessaires et très bons pour le corps."

Malgré cet accident, le pilote australien se félicite d’un apprentissage intéressant et efficace, et ce malgré quelques revers : "Il y a eu au moins un côté positif à tirer de chaque week-end, ce qui est la chose la plus importante."

"Le plus important, c’est d’apprendre, qu’il s’agisse d’un revers, de choses que l’on peut améliorer, de la manière de se rapprocher, de les digérer et de s’assurer que l’on sait d’où viennent ces points positifs et comment les reproduire."

"Je pense que la chose la plus importante ce week-end est de mettre en place le week-end et d’avoir un week-end sans problème du début à la fin. Il faut continuer à progresser et à se rapprocher de plus en plus pour que nous puissions commencer à obtenir ce package complet."