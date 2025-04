Tsunoda a apprécié les réglages de Verstappen ’à la surprise générale’

Yuki Tsunoda a révélé qu’il a utilisé les réglages de Max Verstappen au Japon, pour ses débuts avec Red Bull. Le pilote japonais s’étonne d’avoir été capable de les maîtriser, alors que les anciens équipiers du Néerlandais n’en étaient pas capables.

"Il est encore trop tôt pour dire si je suis capable de conduire confortablement ou non. Mais je pense que je suis capable de gérer l’équilibre de la voiture avec lequel la plupart des pilotes se débattent jusqu’à présent" a expliqué Tsunoda.

"En fait, nous avons opté pour les réglages de Max plutôt que pour les miens, ce que je pensais être une bonne chose. Et à la surprise générale, je suis capable de bien piloter, donc je suis content de ce que j’ai fait jusqu’à présent."

"La direction que nous avons prise dans le simulateur, qui était un peu différente de celle de la Chine et qui consistait à calmer l’arrière, et la configuration que nous avons finalement adoptée m’ont semblé bonnes."

"De plus, Max s’est senti très positif dans le simulateur, donc au final, Max a également commencé avec cette direction que j’avais déjà appréciée à Suzuka. Je suis allé plus loin dans cette direction et cela n’a pas fonctionné."

"Ce n’est pas comme les réglages que Max a utilisés en Chine ; en Chine, c’était un peu plus spécifique parce qu’il y avait plus de limitations au niveau du train avant. Mais les réglages de Max aident [l’arrière] et je pense que ces réglages me permettent de ressentir le truc. C’est incroyable de voir comment il est capable de gérer ce genre de réglages."

Tsunoda veut encore progresser mais explique les différences d’approche entre Racing Bulls et Red Bull : "C’est une approche différente. J’ai l’impression que VCARB nous dit comment faire, alors que Red Bull a plutôt l’impression de pouvoir l’ajuster dès le premier tour."

"C’est une approche assez différente et je ne saurais dire laquelle est la meilleure ou non, pour être honnête. Il y a deux ou trois choses qui donnent l’impression que VCARB a une approche plus facile pour le pilote, plus que Red Bull."

"Mais je pense que Max a cette approche depuis neuf ans, il est donc capable de la mettre en œuvre naturellement. Je dois probablement creuser un peu pour trouver le type d’approche que je devrais adopter, et c’est un processus continu, comment nous pouvons faire mieux en tant qu’équipe pour rendre les choses un peu plus faciles."