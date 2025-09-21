Pourquoi Piastri change de châssis en évitant le départ depuis les stands

Oscar Piastri va prendre le volant d’une McLaren dotée d’un nouveau châssis pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan de Formule 1 à la suite de son accident lors des qualifications mais il va éviter de prendre le départ depuis la voie des stands.

Le leader du championnat du monde a commis une erreur lors d’une Q3 chaotique, freinant trop tard dans le virage 3 et percutant les barrières.

Le choc a arraché le train avant droit de sa MCL39 et son incapacité à réaliser un temps l’a relégué à la neuvième place sur la grille de départ.

L’inspection de la voiture de Piastri par McLaren samedi soir a révélé que le châssis était irréparable, et l’équipe a pris la décision de le faire passer sur une voiture de réserve.

Normalement, un travail de préparation aussi important risque d’enfreindre les règles du parc fermé de la F1, ce qui ouvrirait la porte à un départ depuis la voie des stands.

Cependant, McLaren a pu le faire dans le respect des restrictions prévues par le règlement sportif de la F1. Cela permet d’utiliser une voiture de réserve si un pilote a "subi des dommages réels dus à un accident ou a subi une panne ou un défaut important" avec sa voiture d’origine.

McLaren doit se conformer à d’autres exigences : "Tous les composants de la voiture de remplacement doivent être identiques en termes de conception et similaires en termes de masse, d’inertie et de fonction à ceux de la voiture d’origine. La configuration de la suspension doit être la même."

L’accident de Piastri lors des qualifications survient lors d’un week-end où il semblait moins à l’aise que sur d’autres circuits. Le directeur de l’écurie McLaren, Andrea Stella, estime que le manque de temps d’entraînement, associé à un circuit où les erreurs sont sévèrement punies, a conduit à une situation difficile.

"Tout d’abord, nous avons eu un problème sur la voiture lors de l’EL1 avec Oscar, puis il a progressé lors de l’EL2. C’est aussi un circuit très exigeant, donc si vous n’êtes pas à 100 % à l’aise, vous préférez rester prudent quand il s’agit de trouver vos points de freinage."

"Dans ces conditions, je pense qu’Oscar a réalisé une très bonne performance lors des qualifications. Les deux premiers virages avant son accident étaient nettement plus rapides que la pole position, il avait un bon rythme, mais il a dû surestimer l’adhérence disponible au point de freinage dans le troisième virage."

"Nous avons constaté qu’Oscar avait tendance à progresser tout au long du week-end. C’était le cas cette fois-ci."

Piastri n’est pas le seul pilote à prendre un nouveau châssis pour la course. Franco Colapinto, d’Alpine, passera également sur une voiture de réserve, ainsi qu’à une boîte de vitesses de remplacement, suite à son accident en Q1. Il partira en 16e position.

Charles Leclerc n’aura pas besoin de changer de châssis malgré son accident lors des qualifications, car Ferrari a pu réparer sa voiture.