Pourquoi le choix de Verstappen de rester chez Red Bull en 2026 se comprend

Max Verstappen va laisser sa chance à Red Bull Racing et Ford pour la saison 2026, le Néerlandais refusant de quitter le navire pour Mercedes F1 avant de savoir ce que donneront les prochaines règles.

Si l’équipe allemande est donnée favorite pour la prochaine saison, c’est notamment grâce au fait qu’un tout nouveau moteur hybride est en cours de développement chez tous les constructeurs. Mais rien ne garantit que ce seul moteur sera devant les autres ni même installé dans le meilleur nouveau châssis.

C’est pour cela que l’ancien directeur de l’écurie Haas F1, Gunther Steiner, comprend que Verstappen a joué la carte de la loyauté avant de décider de quitter éventuellement Red Bull à la fin de la prochaine saison.

Même si le contrat de Verstappen avec Red Bull n’expire pas avant fin 2028, diverses clauses de son contrat lui permettraient de partir en cas de mauvais résultats.

"Max attendra donc la première saison avec la nouvelle réglementation en 2026 pour voir quelles voitures sont bonnes et moins bonnes… puis, fin 2026, il décidera où il veut être en 2027," commente Steiner, aujourd’hui devenu consultant pour plusieurs chaines de télévision en Formule 1.

Un passage chez Mercedes pour l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation est même jugé illogique par Steiner.

"Se contenter de passer chez Mercedes sans être certain d’avoir une bonne voiture en 2026 n’a aucun sens."

"Il lui faudrait signer un contrat pluriannuel, et si la voiture n’est pas compétitive, il sera difficile de rattraper son retard."

"L’année prochaine, Max restera, verra ce que Red Bull fait, et décidera ensuite. Je suis quasiment sûr qu’il peut résilier son contrat si la voiture ne prétend pas au championnat."