Red Bull n’a mis que ’20 minutes’ à signer Max Verstappen en 2014

Helmut Marko n’a eu besoin que de 20 minutes pour s’assurer les services de Max Verstappen chez Red Bull, alors même que Toto Wolff, le patron de Mercedes F1, était également en discussions pour signer le pilote. C’est ce qu’a raconté le père du pilote, Jos Verstappen, qui participait aux négociations avec Raymond Vermeulen, le manager de son fils, et qui a assisté aux rapides tractations.

Alors qu’il courait dans le championnat d’Europe de Formule 3 pour sa première année en monoplace après le karting, Max Verstappen était convoité par Mercedes et par Red Bull. La firme autrichienne a profité de ses deux équipes pour offrir la garantie au jeune prodige qu’il serait titulaire l’année suivante, en 2015.

"Nous avions déjà la même équipe autour de nous, le manager Raymond Vermeulen, qui est un bon ami à moi" a-t-il déclaré à AutoHebdo. "C’était lui, Max et moi, et c’est toujours le cas aujourd’hui."

"Nous étions donc très bien préparés. Toto Wolff et Helmut Marko étaient tous les deux en discussions avec nous. Ils poussaient pour le signer. Et nous avons fait notre travail, trouver le meilleur environnement pour Max."

Le Néerlandais explique comment la conversation s’est passée, et explique que comme à son habitude, Marko n’a pas tourné autour du pot : "Je m’en souviens bien. J’étais à Hockenheim, et c’était une conversation typique avec Helmut."

"Il est venu à notre table et a dit ’je n’ai que 20 minutes’. Je lui ai dit que c’était plus que suffisant pour parler. Sa première phrase a été ’je veux Max avec nous en F1 l’année prochaine’. J’ai été très surpris qu’il dise cela, alors j’ai répondu ’d’accord, Helmut, faisons-le, mais pour deux ans, pas seulement un’."

"Parce que Max était si jeune, je pensais qu’il avait besoin d’une première année pour s’adapter, et qu’il pourrait ensuite montrer à quel point il était bon au cours de la deuxième année. Mais il s’est si bien adapté. Il a eu une si grande première année en 2015 qu’ils l’ont promu chez Red Bull dès la deuxième année. C’était une bonne chose."

Verstappen a en effet été promu chez Red Bull lors de la cinquième course de la saison 2016 de F1 et s’est imposé dès ses débuts, et cela a donné des regrets à Mercedes, qui avait Lewis Hamilton et Nico Rosberg sous contrat et n’a pas pu offrir de place au Néerlandais.

"Ils sont venus à mon bureau à Brackley et cela devait être lorsque Max était en karting ou à la fin de ses années de karting en 2013, juste avant la Formule 3 en 2014" a déclaré le patron de l’équipe Mercedes. "Et puis nous avons à nouveau parlé quand Max et Jos m’ont rendu visite à ma maison à Vienne."

"Nous avons passé quelques heures à discuter de son avenir. Est-ce que je regrette d’avoir manqué Max ? Certainement. Mais ce n’était pas une option à l’époque. Nous avions deux pilotes dont j’étais extrêmement satisfait, Nico et Lewis, et quand Nico a parti à la fin de 2016, Valtteri Bottas était alors l’option et Max n’était même plus disponible."

Jos Verstappen est impressionné par son fils, et celui qui a été très exigeant dans l’enfance de Max est très élogieux envers celui qui est désormais quadruple champion du monde et qui a dépassé toutes les attentes de son père.

"En tant que personne, c’est un gars formidable avec un caractère merveilleux. Il est très terre-à-terre et honnête. Il est tout ce que l’on peut désirer chez un fils. Je suis vraiment très fier de lui."

"Et en tant que pilote, il a dépassé tout ce que nous aurions jamais pu espérer. S’il a le bon matériel, il gagnera sûrement d’autres championnats. Tout dépend de la voiture qu’il aura à sa disposition."

L’ancien pilote Benetton a également commenté l’endroit où il s’attend à ce que son fils se trouve dans 10 ans. Selon lui, le pilote Red Bull Racing ne concourra plus en F1 d’ici là mais relèvera d’autres défis.

"Je ne pense pas qu’il sera encore en F1, et j’espère qu’il aura gagné Le Mans d’ici là. Mais gagner Le Mans n’est pas si simple de nos jours non plus, avec la Balance de Performance, tout le plateau est très resserré. Nous verrons bien, ce sera un défi. Mais je suis sûr qu’il courra toujours à ce moment-là, simplement pas en F1."