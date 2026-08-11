Pourquoi Red Bull considère Hadjar comme la pièce qui lui manquait

Après plusieurs saisons marquées par les difficultés rencontrées par ses équipiers successifs de Max Verstappen, Red Bull semble enfin tenir un pilote dans sa deuxième voiture capable de contribuer régulièrement à ses ambitions. Promu aux côtés du quadruple champion du monde pour 2026 après une seule saison chez Racing Bulls, Isack Hadjar a rapidement convaincu Laurent Mekies, qui voit dans sa progression la confirmation que l’écurie est en train de corriger l’une de ses principales faiblesses.

Depuis le début de la saison, le Français s’est installé dans le paysage de Red Bull avec une régularité qui tranche avec la période mouvementée traversée par les occupants du deuxième baquet de l’écurie autrichienne. En l’espace de seulement quatorze mois, Sergio Pérez, Liam Lawson et Yuki Tsunoda s’étaient succédé aux côtés de Verstappen, sans parvenir à produire les performances attendues.

Pour Laurent Mekies, devenu directeur de Red Bull en remplacement de Christian Horner, la capacité à remettre la deuxième monoplace au niveau constituait l’une des priorités du nouveau projet.

"Dans notre liste des priorités, chez Red Bull Racing, il y avait évidemment le groupe propulseur, le fait de redevenir compétitifs le plus rapidement possible, mais aussi : ’Nous devons régler le problème de la deuxième voiture’," a expliqué Mekies.

Le Français reconnaît que Red Bull n’a pas toujours su exploiter correctement son deuxième baquet et estime que l’arrivée d’Hadjar constituait une occasion qu’il ne fallait surtout pas manquer.

"Nous sommes conscients de ne pas avoir forcément fait les choses parfaitement par le passé. Et c’était absolument une priorité de premier ordre, en nous assurant de ne pas passer à côté avec Isack."

Un investissement personnel qui impressionne Red Bull

Si Mekies se réjouit de la trajectoire suivie par Hadjar, il refuse toutefois de s’attribuer le mérite de cette réussite. Pour le directeur de Red Bull, le Français doit avant tout cette progression à son propre investissement depuis son arrivée dans l’équipe.

"Ne vous méprenez pas, le mérite revient à Isack. Il est arrivé au Royaume-Uni quelques jours seulement après avoir signé avec nous au début de l’année. Il vient à l’usine toutes les deux semaines, quand les courses s’enchainent, sinon tous les deux jours. Si ce n’est pas pour le simulateur, il travaille avec ses ingénieurs."

Une implication qui correspond parfaitement à ce que Red Bull attendait de son nouveau pilote. À seulement 21 ans, Hadjar découvre pourtant un environnement particulièrement exigeant, avec un quadruple champion du monde comme référence directe dans le garage voisin.

Mais plutôt que de chercher à brûler les étapes, le Français aurait adopté une approche beaucoup plus méthodique.

"Il a adopté une approche où il garde les pieds sur terre, où il baisse la tête et veut simplement apprendre chaque jour de l’équipe, de Max. Et il progresse à chaque fois qu’il prend la voiture."

Mekies insiste notamment sur la régularité de cette progression, même si celle-ci n’est pas nécessairement visible à chaque Grand Prix. Les circonstances d’un week-end peuvent parfois masquer les progrès réalisés par un pilote, mais Red Bull affirme constater une évolution constante.

"C’est ce que nous constatons : il est légèrement meilleur à chaque fois qu’il prend la voiture. Parfois, on le voit, parfois non, en fonction des circonstances du week-end, mais c’est la réalité."

Deux voitures enfin exploitables

Au-delà des performances individuelles d’Hadjar, son apport constitue également une évolution importante dans le fonctionnement de Red Bull. Lorsque la deuxième voiture est capable de jouer un rôle dans la stratégie et le développement, l’équipe dispose mécaniquement de davantage de possibilités durant un week-end de Grand Prix.

Cette situation permet notamment de répartir plus efficacement le travail entre les deux pilotes, que ce soit pour les réglages, les essais pneumatiques ou les différentes options stratégiques.

"C’est une fantastique nouvelle pour l’équipe. C’est ce dont nous avons besoin," estime Mekies.

"Cela nous aide également en matière de cohésion au sein de l’équipe et permet de réunir tout le monde autour d’un même objectif, parce que nous avons deux voitures et que nous pouvons jouer avec les deux, comme nous l’avons fait à Spa, par exemple, en qualifications."

Le directeur de Red Bull estime que cette amélioration ne se limite d’ailleurs pas aux seules qualifications ou à la stratégie de course.

"Cela aide lorsque nous devons partager les éléments de réglage, lorsque nous devons partager les essais des Pirelli ou quoi que ce soit d’autre, comme des tests de pièces."

Pour Red Bull, la présence d’une deuxième voiture plus régulièrement compétitive représente donc un levier important pour retrouver sa pleine efficacité collective. Une situation qui tranche avec les difficultés rencontrées par plusieurs des précédents équipiers de Verstappen.

"La meilleure trajectoire depuis longtemps"

Mekies refuse néanmoins de considérer le problème comme définitivement réglé. Hadjar n’en est qu’au début de son aventure avec Red Bull et dispose encore d’une marge de progression importante.

"Ce n’est que le début. Il sait qu’il reste énormément de choses à débloquer et c’est ce qui est excitant."

"Mais, pour en être certain, la trajectoire est la meilleure que nous ayons eue avec cette deuxième voiture depuis très longtemps."

Cette progression pourrait avoir une importance considérable pour Red Bull dans la suite de la saison. Si Hadjar continue de réduire l’écart avec Verstappen tout en apportant des résultats réguliers, l’équipe disposera enfin de deux véritables leviers pour exploiter son potentiel et aller chercher quelques victoires.