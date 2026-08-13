’Tout est un peu à la limite’ : pourquoi la Red Bull RB22 est si difficile à exploiter

Red Bull peine toujours à exploiter pleinement son potentiel depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation technique en Formule 1. Malgré une unité de puissance considérée comme la plus performante du plateau par la FIA dans le cadre du dispositif ADUO, l’écurie de Milton Keynes n’a toujours pas remporté de course après la première moitié de la saison. Selon Laurent Mekies, les principales difficultés proviennent désormais de la RB22, dont le comportement peut être profondément affecté par des variations pourtant minimes.

La saison 2026 s’avère ainsi particulièrement compliquée pour Red Bull, qui n’a pas réussi à convertir son avantage supposé sur le plan du moteur (thermique) en véritables performances en piste. L’écurie est la seule des quatre formations actuellement en tête du championnat à ne pas avoir remporté de Grand Prix lors de la première moitié de la saison.

Le problème se situe notamment du côté du châssis. Depuis le début de l’année, les pilotes Red Bull ont régulièrement fait part de leurs difficultés avec une monoplace dont le comportement peut évoluer sensiblement en fonction des conditions ou de petites modifications.

Laurent Mekies a confirmé cette caractéristique de la RB22, estimant qu’elle complique considérablement la tâche de Max Verstappen et de son équipier.

"Notre voiture est très sensible à un certain nombre de petits facteurs depuis la première course, et nous avons également beaucoup souffert durant la première partie de la saison," a expliqué le directeur de Red Bull.

Cette sensibilité ne concerne pas uniquement les réglages effectués par l’équipe. Une sortie de piste, un passage agressif sur les vibreurs ou encore une simple évolution du vent peuvent suffire à modifier sensiblement le comportement de la monoplace.

"Il suffit de subir un petit dommage, que ce soit sur le gravier ou sur les vibreurs, ou d’avoir une direction du vent différente, et tout devient un peu à la limite en matière de performances," a détaillé Mekies.

Une caractéristique particulièrement pénalisante dans une réglementation encore récente, où les équipes cherchent toujours à comprendre les limites de leurs nouvelles voitures. Red Bull dispose pourtant d’un argument majeur sous la forme de son moteur thermique, que la FIA considère comme le plus performant du plateau dans le cadre du système ADUO, destiné à encadrer les possibilités de développement et de mise à niveau des unités de puissance.

Mais cet avantage ne suffit pas à compenser les difficultés rencontrées avec le châssis. Max Verstappen a certes décroché quatre podiums depuis le début de la saison, mais Red Bull n’a pas été en mesure de se battre régulièrement pour la victoire ou même de maintenir une présence constante aux avant-postes.

Le problème est d’autant plus important qu’il ne se limite pas à une perte de temps au tour. Lorsque le comportement de la RB22 devient imprévisible, les pilotes ne savent plus en exploiter ses limites.

"Non seulement vous payez probablement un prix en matière de temps au tour, mais cela enlève également de la confiance au pilote," a souligné Mekies.

Cette perte de confiance crée ainsi un cercle particulièrement difficile à briser. Une voiture qui réagit différemment à une petite variation limite la capacité du pilote à attaquer, tandis que cette prudence supplémentaire réduit encore le potentiel de performance de la monoplace.

Pour Red Bull, l’enjeu consiste donc désormais à parvenir à rendre la RB22 plus prévisible et moins sensible aux facteurs extérieurs, afin de permettre à ses pilotes d’exploiter plus régulièrement le potentiel de la voiture.

"Ce n’est pas un nouveau sujet chez Red Bull, mais c’est quelque chose dont nous avons probablement davantage de potentiel à extraire," a conclu Mekies.