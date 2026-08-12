Russell travaille avec un psychologue, mais ’pas nécessairement pour les moments difficiles’
Le pilote Mercedes F1 en tire aussi des bénéfices
George Russell s’est confié sur son expérience avec un psychologue du sport pour améliorer ses performances. Le pilote Mercedes F1 a connu un début de saison difficile, alors qu’il est un possible candidat au titre, mais des problèmes de fiabilité et une certaine malchance lui ont fait rater de bons résultats, et il pointe désormais à 59 points de son équipier, Andrea Kimi Antonelli, au championnat.
Bien que cette saison n’ait pas été celle espérée par Russell jusqu’ici, l’utilisation d’un psychologue l’ont aidé à surmonter ces difficultés. Mais il révèle qu’il est accompagné depuis de nombreuses années, également pour optimiser ses propres performances.
"J’ai parlé publiquement du fait que je travaille avec un psychologue du sport avec qui je collabore depuis plusieurs années" a déclaré Russell à RacingNews365. "Je travaille avec un psychologue du sport depuis 2020."
"C’était plutôt pour m’aider à tirer le meilleur de moi-même, mais aussi des personnes avec qui je travaille, sur la meilleure façon de gérer les pressions d’un week-end de course, ou la meilleure façon de gérer mon énergie au cours d’une saison."
"Ce n’est pas nécessairement pour m’aider dans les moments très difficiles. C’est une grande aide, mais j’ai très de la chance d’avoir un formidable groupe de personnes proches de moi. Ma fiancée, Gwen [Lagrue], Toto [Wolff]. Ces personnes m’ont soutenu."
Ancien responsable de la filière jeunes pilotes chez Mercedes, Lagrue a joué un rôle majeur dans l’ascension de Russell vers la F1 avec Mercedes, et c’est aussi les soutiens que Russell a reçus, en plus de ce qu’il a déjà accompli, qui lui permettent de trouver la force de rebondir en toutes circonstances.
"Cela aide, mais cela aide aussi à se rappeler de quoi on est capable. Quand je pense à ma carrière, je pense à mes succès, je me rappelle ce que je peux faire. Cela me donne de la conviction et de la foi."
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