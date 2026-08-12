BWT voulait sponsoriser Mercedes F1 mais Wolff a refusé la livrée rose

Otmar Szafnauer a révélé que BWT, qui a sponsorisé Force India et a continué quand l’équipe s’appelait Racing Point avant de se tourner vers Alpine, avait comme volonté de devenir le partenaire titre de Mercedes F1 dans la deuxième partie des années 2010. L’ancien directeur de la structure de Silverstone, qui est ensuite passé par Enstone pour diriger Alpine, a expliqué comment les négociations s’étaient déroulées.

Selon Szafnauer, le PDG de BWT, Andreas Weissenbacher, avait à l’origine choisi ce schéma de couleurs rose frappant après avoir assisté à un salon de la technologie de l’eau à Francfort. Réalisant que presque toutes les entreprises concurrentes de filtration d’eau utilisaient une image de marque bleue, Weissenbacher a décidé que le rose était un moyen de véritablement se démarquer.

BWT a pris pour habitude de prendre entièrement la livrée des équipes pour faire des monoplaces entièrement roses, et la Racing Point de 2020 (photo en haut) était même appelée ’Mercedes rose’ puisqu’elle reprenait de nombreuses formes de la monoplace de Brackley.

Mais c’est bien une Mercedes rose que voulait BWT, en s’étant rapproché de Toto Wolff, également Autrichien, pour obtenir un accord avec l’équipe qui était alors championne du monde. Mais Mercedes, qui affiche son gris typique et le turquoise de Petronas, a refusé cette idée.

"Le conseil d’administration de Mercedes a dit ’nous sommes les Flèches d’rgent, pas les Flèches roses’" a raconté Szafnauer dans le High Performance Podcast. "Ils ont commencé à parler d’en faire des flèches roses et Mercedes a finalement dit non."

Et c’est à ce moment-là que Wolff a dirigé BWT vers Szafnauer et Force India à partir de 2017 : "Toto a dit ’eh bien, au lieu de simplement quitter la Formule 1, que diriez-vous d’aller parler à Otmar ? Je suis sûr qu’il le fera pour vous’."

Szafnauer a confirmé que Wolff n’avait pris aucune commission financière pour avoir facilité la prise de contact, mais explique que Force India a dû décider très rapidement après avoir présenté sa voiture aux couleurs classiques de l’équipe, pour finalement les amener roses au début de la saison.

"Dans les deux semaines suivant mes discussions avec Andreas, j’ai dû décider. Nous n’avions pas encore signé le contrat, il ne nous avait pas versé d’argent, et je devais décider de peindre ou non les voitures en rose pour Melbourne."

"J’ai lancé les dés, j’ai tenté ma chance avec lui parce que je me suis dit ’si nous y allons avec des voitures roses et qu’ensuite ils ne paient pas, Vijay Mallya, qui était le propriétaire de l’équipe, ne va pas être très content’."

"Si nous nous débarrassions du drapeau indien pour rendre les voitures roses, et qu’à présent il n’y avait pas d’argent. Mais Andreas a été fidèle à sa parole, a payé, et c’est de là que sont parties toutes les voitures roses."

Désormais PDG de Van Amersfoort Racing, Szafnauer révèle également pourquoi il est passé du monde de la Formule 1 aux catégories inférieures, et pourquoi il a choisi en particulier le team aussi appelé VAR.

"Ce qui m’a attiré chez VAR, c’est l’amitié avec Rafael Villagómez. C’est un être humain formidable, et je suis trop vieux pour commencer à travailler avec des êtres humains qui ne le sont pas."

"Mon choix était donc d’arrêter la course et de faire autre chose, ou de courir avec quelqu’un que j’aimais bien, et j’aimais vraiment mon associé chez VAR, qui est un type génial, et je me suis dit ’tu sais quoi, je ne vois pas pourquoi tout ce que j’ai appris au cours de mes dernières années de course ne servirait pas à essayer d’aider VAR’."

Même s’il a occupé différents rôles pour différentes équipes au fil des ans, Szafnauer a reconnu que beaucoup de choses restent identiques dans le sport automobile, quelle que soit l’ampleur de la structure.

"Chaque équipe est remplie d’humains, et si vous pouvez amener chacun d’entre eux à travailler ensemble au plus haut niveau et à tirer dans la même direction, vous réussirez. C’est une constante."

Cependant, en passant des grandes organisations axées sur le développement en F1 aux équipes plus petites et axées sur la performance dans les catégories inférieures, Szafnauer a noté quelques différences clés.

"La différence significative entre la F1 et la F2 ou la F3 est qu’en F1, la plupart des humains de l’équipe sont concentrés sur le développement de la voiture, environ 90 % d’entre eux."

"Tandis que 90 % et plus d’entre eux en F2 et F3 sont simplement concentrés sur la course parce que vous achetez les voitures. Il y a donc des différences ; cependant, pour performer à un haut niveau, il y a cette constante."

Van Amersfoort Racing est en bonne voie pour réaliser sa meilleure saison jusqu’à présent en F3, et de solides résultats commencent à se répercuter en F2, et Szafnauer explique son rôle, entre direction et supervision des opérations.

"Ma philosophie de leadership est moins opérationnelle et plus stratégique et directionnelle. Il s’agit simplement de pointer l’équipe dans la bonne direction et de les laisser aller dans cette direction. Donc un peu plus stratégique et moins opérationnelle."

"Encore moins opérationnelle que lorsque j’étais dans une équipe de Formule 1, assis sur le mur des stands, à aller à chaque débriefing, à comprendre les minuties de l’équipe de course, à essayer de comprendre comment nous abordons le développement de la voiture, ce qui manque, ce dont nous avons besoin. Je suis désormais plus, comme je l’ai dit, stratégique dans mon fonctionnement."