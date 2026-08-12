Russell craint un relâchement après une bonne moitié de saison pour Mercedes F1

Mercedes F1 a parfaitement négocié la première partie de la saison 2026, au point de s’imposer comme la référence du début de cette nouvelle réglementation. Avec huit victoires en onze Grands Prix et des avances confortables dans les deux championnats, l’écurie de Brackley dispose encore d’une position privilégiée. Mais George Russell refuse de considérer cet avantage comme acquis, alors que Ferrari et McLaren ont commencé à réduire l’écart ces dernières courses.

Le bilan comptable de Mercedes reste impressionnant. L’écurie allemande s’est rapidement installée en tête des classements pilotes et constructeurs avec une domination qui rappelait certaines périodes fastes de son histoire récente, mais qui s’est néanmoins érodée au fil des dernières épreuves.

Sur les cinq derniers Grands Prix, Ferrari s’est imposée à deux reprises tandis que McLaren a décroché une victoire. Mercedes conserve donc la main, mais ses rivaux ont démontré qu’il était possible de la faire vaciller. À cela se sont ajoutés plusieurs problèmes de fiabilité qui ont privé ses pilotes de points précieux.

Pour George Russell, la manière dont l’équipe a traversé ces périodes constitue toutefois l’une de ses principales forces. Le Britannique insiste notamment sur la stabilité affichée par Mercedes, indépendamment de la nature des résultats.

"Je dois être honnête, nous avons un groupe de personnes extrêmement résilient et concentré, qui est guidé par les données et la performance," explique Russell à RN365.

Cette capacité à rester focalisée sur les mêmes objectifs, même lorsque les résultats ne suivent pas, permet selon lui à Mercedes d’éviter les réactions excessives. Dans un championnat aussi long et soumis à autant de fluctuations, cette constance peut constituer un avantage déterminant.

"Ils gardent vraiment la tête froide pendant les montagnes russes d’une saison de Formule 1," poursuit-il.

"Ce que je veux dire par là, c’est que dans les moments difficiles, l’équipe ne se sentait pas vraiment au plus bas : elle restait simplement concentrée sur le processus, sur la performance et sur les améliorations."

"Et maintenant, dans les moments de réussite, elle reste tout aussi concentrée sur la performance et sur les progrès. Donc la mentalité et l’état d’esprit ont finalement été similaires dans les défaites comme dans les succès."

Cette stabilité pourrait justement être l’une des clés de la deuxième moitié de saison. Car si Mercedes a pris une avance importante, le nouveau cycle réglementaire offre encore un immense potentiel de développement aux équipes.

Toutes travaillent encore sur des évolutions destinées à améliorer leurs monoplaces et à faire évoluer la hiérarchie. Dans ce contexte, Russell estime que l’avance actuelle de Mercedes pourrait disparaître beaucoup plus rapidement qu’elle n’est apparue.

"Pour l’instant, nous ne pouvons pas nous permettre de devenir complaisants," prévient-il.

"Aujourd’hui, nous gagnons. Vous pourriez être confiants dans le fait que cela va continuer pendant plusieurs courses."

"Mais si vous vous trompez sur la prochaine évolution, ou si Ferrari apporte une grosse évolution, ou si un seul maillon de la chaîne cesse de fonctionner, alors ce succès peut appartenir au passé et devenir de l’histoire ancienne."

Cette mise en garde prend d’autant plus de poids que Ferrari et McLaren ont montré récemment leur capacité à revenir dans la lutte. Le doublé de victoires de Ferrari sur les cinq dernières courses et le succès de McLaren constituent autant de signaux indiquant que Mercedes ne pourra pas simplement gérer son avance sans continuer à développer sa monoplace.

Le discours de Russell fait également écho à sa propre situation. Alors que Mercedes domine le championnat constructeurs, le Britannique est nettement moins performant que son équipier Kimi Antonelli en termes de victoires : deux contre six pour le jeune Italien.

Pour Russell, l’équilibre psychologique est essentiel.

"On ne peut pas être trop complaisants dans les bons moments. On ne peut pas non plus être trop abattus ou négatifs dans les mauvais moments," résume-t-il pour conclure.