Pourquoi la F1 de 2026 pourrait être la plus imprévisible de l’ère moderne

Alors que les monoplaces de Formule 1 profondément remaniées pour 2026 commencent à prendre leurs marques en piste, pilotes comme dirigeants d’écuries s’accordent déjà sur un point essentiel : la performance pure ne sera plus l’élément déterminant. Désormais, c’est la gestion de l’énergie qui s’annonce comme le facteur clé.

Plus légères, plus compactes et sensiblement plus lentes au tour, ces nouvelles F1 n’en sont pas moins beaucoup plus complexes à exploiter en course. Et les premières impressions, chez les pilotes, sont contrastées.

Lando Norris reconnaissait hier ainsi un ressenti mitigé après ses premiers tours de roue.

"La nouvelle voiture ressemble un peu à une Formule 2 en termes de comportement," expliquait le pilote McLaren. "Je ne sais pas encore si j’aime ou pas."

À l’inverse, George Russell, déjà considéré comme l’un des favoris potentiels du nouveau cycle réglementaire, se montrait nettement plus enthousiaste.

"Ces nouvelles voitures donnent davantage l’impression d’être de vraies voitures de course," soulignait le Britannique. "Elles sont plus légères."

Mais même Russell admet l’une des plus grandes craintes exprimées par les fans : une gestion énergétique poussée à l’extrême. Il ne s’agira plus seulement de lever le pied en fin de ligne droite ou en qualifications, mais de contrôler la puissance à des niveaux rarement vus auparavant – y compris sur les portions à pleine charge.

Zak Brown, PDG de McLaren, reconnaît que la discipline est encore en phase d’apprentissage face à cette nouvelle donne.

"Nous allons devoir comprendre précisément comment courir avec ces voitures, parce qu’elles consomment rapidement leur énergie," indique-t-il.

"En collaboration avec la FIA, il reste encore un certain degré de sophistication à trouver, nous avons encore des marges pour agir. Lors des essais à Barcelone, nous étions trois à quatre secondes plus lents que l’an dernier - mais visuellement, on ne s’en rend pas vraiment compte, car ça reste extrêmement rapide."

Du côté des directeurs au background d’ingénieurs, comme James Vowles chez Williams, on estime que les techniques de pilotage pourraient évoluer, au point que la récupération d’énergie influence le choix des rapports.

"Je ne serais pas surpris de voir des pilotes utiliser un rapport plus court que nécessaire afin de récupérer de l’énergie. Il pourrait même arriver qu’on utilise la première vitesse dans certaines situations."

"Nous devons alimenter un moteur électrique trois fois plus puissant qu’auparavant. Utiliser le moteur thermique pour recharger la batterie deviendra une stratégie attractive - même si ce n’est pas quelque chose de naturel pour le pilote."

Quant à la hiérarchie émergente, Zak Brown appelle à la prudence, tout en désignant un premier acteur marquant.

"Il est encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Mercedes a aligné les tours de manière impressionnante. Le moteur Red Bull a semblé très fort. Cela a surpris beaucoup de monde. Ils ont couvert énormément de kilomètres et ont paru compétitifs immédiatement."

"L’an dernier, toute la grille tenait dans une seconde. Cette fois, je m’attends plutôt à deux ou trois secondes. Avec un nouveau règlement, c’est normal."

L’absence de Williams lors des premiers essais est déjà prise en compte dans les premières analyses.

"Williams n’a pas vraiment roulé, et Aston Martin n’a commencé sa semaine qu’à la toute fin," indique Brown, toujours en référence au shakedown de Barcelone.

"Du coup, on n’a aucune idée de ce qu’a préparé Williams. Pour l’instant, cela semble se jouer entre les quatre grandes équipes."

Et s’il fallait déjà désigner un favori hypothétique selon Brown ?

"Il est très difficile de dire quoi que ce soit sur l’ordre réel. Mais si on devait aller à Las Vegas dès maintenant, le circuit le plus dur en termes d’énergie, Mercedes serait probablement la favorite. C’est très imprévisible, peut-être le plus imprévisible de ces dernières décennies."