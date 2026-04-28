Albon remercie la FIA d’avoir ’écouté’ les pilotes au sujet des F1 2026

La FIA prête attention aux préoccupations des pilotes de Formule 1 qui estiment que la course est devenue trop artificielle, affirme Alexander Albon. Le pilote Williams F1 s’est dit encouragé par les consultations entre la FIA et les pilotes concernant les modifications des règles de 2026 qui entrent en vigueur ce week-end.

Plusieurs pilotes ont critiqué l’impact de la réglementation 2026 sur la course, affirmant qu’elle rendait les dépassements trop faciles, voire aléatoires, et le Thaïlandais se félicite d’avoir été écouté en tant que pilote par la fédération.

"J’apprécie vraiment le fait que la FIA nous implique dans ces conversations" a déclaré Albon, qui pense qu’impliquer les pilotes va faire aller la Formule 1 dans la bonne direction. "Je ne dirais pas que c’était le cas par le passé, peut-être parce que ce n’était pas nécessaire."

"Mais pour l’essentiel, nous donnons des conseils, nous leur disons ce que nous pensons être factice ou non authentique, et ils en tiennent compte. Bien sûr, ils nous expliquent la vision globale du sport et nous la comprenons, je pense donc que plus ils nous impliquent, moins on risque d’avoir des pilotes en colère."

"Nous avons été consultés, nous aimons être impliqués car je pense que cela nous donne l’occasion de donner notre avis. Par exemple, les changements de réglementation qui ont eu lieu à Miami proviennent en grande partie de conversations avec les pilotes et autres."

"Nous sommes donc positifs quant aux modifications apportées. Nous sommes satisfaits. Cela va dans la bonne direction. Est-ce une solution permanente ? Probablement pas, mais c’est le bon chemin."

Ce week-end à Miami donnera une première indication sur le succès des changements de la F1. Une modification que plusieurs pilotes souhaitaient vivement voir est la réduction des écarts de vitesse potentiellement élevés entre les voitures, ce qui avait conduit à l’accident à haute vitesse d’Oliver Bearman à Suzuka.

Albon a précisé que les pilotes devront tenir compte du fait que de tels écarts seront toujours possibles et devront, par conséquent, défendre de manière moins agressive pour jouer aussi leur rôle.

"Il y a presque une zone tampon désormais entre ce qui était acceptable l’année dernière et ce qui l’est cette année. Nous aimons courir au millimètre près, en nous laissant juste assez de place et en jouant avec la règle de la largeur d’une voiture, ce genre de choses."

"Mais pour l’instant, les vitesses de rapprochement, comme vous l’avez vu, sont si importantes qu’il doit y avoir une certaine marge de sécurité de la part des pilotes. Je pense qu’en tant que pilotes, nous comprenons cela. C’est juste un respect mutuel entre nous tous, ce dernier petit espace de liberté, ne le prenons pas."

Il espère que la FIA n’aura pas à mettre en œuvre des règles plus strictes sur la course en raison de ces vitesses de rapprochement plus élevées : "Nous ne voulons pas que ce soit sur-réglementé par la FIA."

"Je pense qu’en tant que pilotes, nous voulons d’abord nous respecter les uns les autres, si cela ne se passe toujours pas comme nous le souhaitons et que l’instinct inévitable du pilote reprend le dessus, alors peut-être faudra-t-il sévir, mais pour l’instant, attendons de voir."