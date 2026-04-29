Des billets hors de prix, mais Madrid fait le plein en F1

À quelques mois de son arrivée au calendrier de la F1, le Grand Prix de Madrid suscite déjà un engouement massif malgré des tarifs records en Europe.

Selon le quotidien Diario Sport, le nouveau circuit urbain baptisé "Madring," situé autour de l’IFEMA à Madrid, a déjà écoulé plus de 90 000 billets. Un chiffre d’autant plus marquant que le prix moyen avoisine les 600 euros, soit bien au-dessus des standards européens en Formule 1.

Malgré ces tarifs élevés, la demande ne faiblit pas. Le directeur du circuit, José Vicente de los Mozos, se veut particulièrement rassurant quant à l’organisation de l’événement et à l’avancement du projet.

"Les travaux progressent bien, garantissant que tout sera prêt à temps," assure-t-il, balayant au passage les rumeurs persistantes de retard alimentées par les photos officielles peu rassurantes sur l’avancée des constructions en bord de piste.

Le dirigeant met également en avant le succès commercial déjà enregistré : "97 % des billets mis en vente ont déjà été écoulés."

Un engouement qui dépasse les attentes initiales, notamment dans un contexte géopolitique particulier.

"Ceux qui allaient auparavant au Moyen-Orient veulent désormais venir à Madrid," explique-t-il, en référence aux tensions actuelles liées au conflit impliquant l’Iran.

"Les attentes sont extrêmement élevées."

La capitale espagnole s’apprête ainsi à accueillir sa première course de Formule 1 depuis plus de 40 ans, avec une épreuve programmée en septembre. Un retour très attendu qui pourrait s’imposer comme l’un des nouveaux rendez-vous majeurs du calendrier.