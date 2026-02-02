Les pilotes Mercedes décrivent des F1 2026 ’agréables’ mais intimidantes

Mercedes F1 a officiellement lancé sa saison 2026 ce lundi, quelques jours après avoir bouclé la première semaine d’essais à Barcelone. George Russell a pu ainsi revenir sur ces premiers tests et sur les ambitions de son équipe pour la saison à venir.

Le Britannique a encore souligné la quantité de travail qu’a nécessité ce projet depuis plusieurs mois, voire plusieurs années pour le moteur, et il est impatient de découvrir la nouvelle voiture sur tous les circuits, d’autant que les premiers aperçus qu’il en a eu sont très positifs.

"Je suis impatient de lancer la saison, on a tellement travaillé pour produire cette voiture, et le moteur est en conception depuis de nombreuses années. Tout le monde à Brackley a travaillé d’arrache-pied pour lancer cette voiture" a déclaré Russell.

"Il faut garder l’esprit ouvert car on a beaucoup piloté sur le simulateur, mais on n’a pas piloté sur plusieurs circuits pour comprendre quels sont les défis, comprendre le moteur avec le mode dépassement, et le bouton boost."

"A Silverstone et Barcelone, on a pu conduire la voiture, et les nouveaux moteurs sont très rapides. Quand on utilise le mode boost, la voiture va très vite en ligne droite, donc c’est très cool. Et les voitures sont plus petites, plus légères, plus agiles, donc elles sont plus agréables à piloter et on espère qu’elles vont offrir un meilleur spectacle."

Antonelli veut capitaliser sur sa première année

Andrea Kimi Antonelli prépare sa deuxième saison au plus haut niveau, et le jeune pilote italien veut mettre à profit tout ce qu’il a appris dans sa première année en catégorie reine. Il rejoint Russell sur le fait que les voitures sont plus amusantes à piloter, et il révèle qu’à pleine puissance, elles sont surprenantes.

"Je suis très impatient, bien sûr. La dernière saison a été une expérience d’apprentissage énorme, et cette année sera une nouvelle opportunité pour tout le monde, tout est nouveau. On a pu rouler à Silverstone et Barcelone et on a beaucoup appris sur la voiture, on a beaucoup à apprendre et à découvrir" note Antonelli.

"C’est différent, mais c’est surtout mieux. George l’a expliqué, mais la voiture semble plus légère, plus agile et elle est plus courte. C’est amusant, et le moteur donne un bon coup d’accélération quand on a les 350 kW."

"Je ne vais pas mentir, lors du premier tour où j’ai mis le pied au plancher, je ne dirais pas que ça m’a fait peur, mais ça semblait vraiment rapide, surtout avec l’aéro active. On a l’aileron avant qui est mobile, il n’a pas autant de puissance que l’arrière mais on le sent quand même."

Vesti nommé troisième pilote et réserviste

Frederik Vesti a été officialisé en marge de cette présentation en tant que troisième pilote de l’équipe, et réserviste aux côtés des deux titulaires. Le pilote danois remplace ainsi Valtteri Bottas, et il est heureux de pouvoir accompagner l’équipe sur les circuits après avoir contribué au développement de la W17.

"Je suis très heureux de rejoindre l’équipe avec George et Kimi en étant plus souvent en bord de piste en étant troisième pilote. Ce sera cool pour moi, je travaille avec cette équipe depuis cinq ans, et me rapprocher de mon rêve de piloter en F1 est un privilège" se félicite Vesti.

"J’ai travaillé très dur sur cette voiture, la W17, avec tout le monde à Brackley. Et avoir l’occasion de la voir dans le monde entier sera très spécial. Ca a été incroyable de voir à quel point ça a motivé tout le monde, y compris moi."

"J’ai passé des milliers d’heures dans le simulateur à tout tester et chercher de nouvelles choses. La voir rouler à Barcelone et la voir rouler bien était très cool. J’espère pouvoir la piloter quelques fois."