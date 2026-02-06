Nouvelle vague de départs chez Red Bull Racing avant le début de saison !

Red Bull Racing poursuit sa profonde réorganisation en vue de la saison 2026 de Formule 1. Quatre membres seniors du personnel administratif ont quitté l’écurie basée à Milton Keynes ces derniers jours, venant s’ajouter à une série de départs intervenus depuis l’été 2025.

Les personnes concernées occupaient des fonctions clés au sein des départements marketing, communication et ressources humaines, des secteurs déjà touchés par des changements récents. Ces départs seraient liés, selon les informations recueillies, à des collaborateurs proches de dirigeants administratifs précédemment évincés de l’organisation.

Ils seraient survenus peu de temps après une prise de parole interne de la direction, au cours de laquelle des assurances avaient été données aux employés sur site. Cette communication faisait suite au licenciement, en juillet 2025, de deux directeurs administratifs seniors, intervenu en même temps que celui de l’ancien directeur de l’équipe, Christian Horner.

Contacté, un porte-parole de Red Bull a refusé de commenter la situation, se contentant de confirmer le départ des quatre membres du personnel concernés.

Des sources indiquent que les quatre employés concernés n’auraient pas reçu d’explication officielle quant aux raisons de leur départ. Ces décisions s’inscriraient dans une volonté plus large de "faire le ménage" au sein de la structure, après le renvoi de l’ancien directeur marketing et commercial du groupe, Oliver Hughes, et de l’ancien directeur de la communication, Paul Smith.

Tous deux avaient été licenciés à la suite du Grand Prix de Grande-Bretagne, et étaient réputés entretenir une relation de travail étroite avec Christian Horner.

Les départements touchés cette semaine sont les mêmes que ceux concernés par ces précédents changements, avec des ajustements notables en marketing, communication et ressources humaines.

Parmi les personnes ayant quitté l’écurie figure Joanna Fleet, directrice des ressources humaines de Red Bull Racing et Red Bull Technology, présente au sein de l’équipe depuis 2013. Julia George, directrice des partenariats depuis 2022, fait également partie des départs annoncés.

Simon Smith-Wright, directeur marketing du groupe depuis décembre 2024, ainsi que Alice Hedworth, senior communications manager arrivée à la mi-2021, complètent la liste.

De ces quatre profils, Alice Hedworth était la plus connue du grand public, notamment auprès des fans de Formule 1. Ancienne attachée de presse de Sergio Pérez, elle s’était forgé une certaine notoriété et avait travaillé en étroite collaboration avec Laurent Mekies au cours des six derniers mois.

Tous avaient été nommés durant le mandat de Christian Horner en tant que directeur d’équipe et PDG. Leur départ interviendrait alors que la nouvelle structure managériale, pilotée par Laurent Mekies et Oliver Mintzlaff, commence à imprimer sa marque sur l’organisation. Les intéressés auraient été informés de leur mise à l’écart entre mardi et mercredi de cette semaine.

Cette vague de départs intervient également peu de temps après le retrait du Dr Helmut Marko, membre historique du conseil d’administration de Red Bull et conseiller de longue date. Officiellement parti de son propre chef en décembre 2025, l’Autrichien aurait toutefois été confronté à la perspective d’une éviction s’il n’avait pas choisi de se retirer lui-même.