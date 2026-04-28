’McLaren était sombre’ : Brown compare la situation de Red Bull à celle à son arrivée à Woking

Il y a quelques jours, Zak Brown refusait d’enterrer Red Bull Racing malgré les nombreux départs marquants enregistrés ces dernières années, estimant que l’écurie autrichienne reste capable de rebondir au plus haut niveau en Formule 1.

Dernier mouvement en date, celui de Gianpiero Lambiase, qui a annoncé plus tôt ce mois-ci son départ de Red Bull pour rejoindre McLaren en tant que directeur de la compétition au plus tard en 2028. Il s’inscrit dans une longue liste de figures majeures ayant quitté ou perdu leur poste, parmi lesquelles Christian Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Rob Marshall ou encore Will Courtenay.

Dans le même temps, la hiérarchie actuelle semble s’être structurée autour d’un trio de tête composé de Mercedes, Ferrari et McLaren. Un contexte qui pourrait laisser penser à un recul durable de Red Bull, mais Brown met en garde contre toute conclusion hâtive.

"Je pense que ce serait très stupide d’enterrer Red Bull," affirmait-il dans notre article complet à retrouver ici. "Je pense que les choses vont plutôt se resserrer avec le temps, et non s’écarter. Et nous voyons à quel point ce sport peut évoluer rapidement, comment on peut devenir compétitif très vite puis parfois ne plus l’être. Je pense qu’ils doivent en quelque sorte procéder à une petite remise à zéro, n’est-ce pas ?"

Aujourd’hui, l’Américain a voulu préciser ses propos et établir un parallèle avec la situation de McLaren lorsqu’il a pris ses fonctions en 2016, insistant sur le rôle clé de la culture d’entreprise dans la transformation d’une équipe.

"Les gens et la culture priment sur tout le reste dans une équipe, et de très loin," explique-t-il. "C’est la réponse la plus simple. Je me souviens de mon premier jour, c’était un environnement sombre. Et c’était littéralement visible, de la peinture noire et gris foncé de la voiture jusqu’aux murs. On ressentait que c’était un environnement froid."

"Ce n’était pas un environnement heureux. Les partenaires n’étaient pas satisfaits, nos pilotes non plus, la majorité de notre équipe de course non plus, et il y avait beaucoup de théories du complot qui circulaient."

Depuis, McLaren a opéré une transformation en profondeur sous sa direction.

"Je pense que nous sommes aujourd’hui une équipe beaucoup plus dynamique. Il y avait déjà énormément de talent ici. Il fallait simplement le libérer, apporter de la motivation, de l’enthousiasme, remettre du plaisir."

"Nous faisons de la course automobile pour vivre, donc c’est plus amusant de gagner que de perdre. Mais au final, c’est un métier assez fun."

"Il s’agit de mettre tout le monde dans un esprit d’équipe et de créer une culture commune. Tous les membres de la direction, évidemment Andrea Stella est le plus visible pour vous, mais mon responsable des ressources humaines, mon directeur financier, notre département commercial, la communication, ils ont tous fait un travail formidable dans leurs domaines respectifs."

Pour Brown, l’évolution la plus marquante de McLaren au fil des années concerne la cohésion interne.

"Quand je suis arrivé, il y avait une séparation entre ’nous et eux’, entre les étages, la direction et les employés, ou encore entre l’équipe de course et le département commercial. Aujourd’hui, c’est enthousiasmant de voir que lorsqu’on travaille sur un détail comme une réduction de poids, jusqu’à modifier les autocollants sur la voiture, le département commercial se sent impliqué et fier de contribuer à rendre la monoplace plus rapide."

"Ainsi, quand nous gagnons le dimanche, le département financier sait qu’il a joué un rôle important. Quand vous parvenez à faire ramer 1400 personnes dans la même direction - même si toutes ne travaillent pas sur la F1, la majorité oui - et que chacun comprend l’importance de son rôle dans la performance en piste, cela crée un environnement exceptionnel."

"Je ne veux pas être naïf en disant qu’il n’y a aucune politique chez nous, mais je dirais qu’il y en a très peu."