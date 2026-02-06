’Piloter une F1 avec des béquilles ?’ : Ocon ironise sur une rumeur folle

Esteban Ocon a tenu à couper court, non sans ironie, aux rumeurs l’annonçant blessé lors du shakedown de Haas à Barcelone la semaine dernière.

La formation américaine a lancé sa saison de Formule 1 en Espagne à l’occasion de cet essai, conclu de manière très positive. Haas a en effet enregistré le troisième plus haut total de tours parmi l’ensemble des équipes présentes.

Ocon et son nouveau coéquipier Oliver Bearman se sont partagé le volant durant la semaine de 5 jours. À un moment donné, le pilote français a toutefois été aperçu dans les tribunes, observant les monoplaces en piste, ce qui n’a pas manqué d’alimenter certaines spéculations.

Après la diffusion de plusieurs images, des rumeurs ont rapidement émergé, laissant entendre qu’Ocon se déplaçait avec des béquilles à la suite d’une blessure, mais qu’il aurait tout de même reçu l’autorisation médicale de piloter.

Une version des faits que le principal intéressé a formellement démentie, expliquant que les béquilles appartenaient en réalité... à son père.

"Les gens disaient que je pilotais alors que je marchais avec des béquilles en dehors de la voiture," a raconté Ocon aux médias. "C’est énorme, je ne sais pas si vous avez vu ça."

"Mais c’est mon père qui a subi une opération du genou. Nous regardions les points de freinage, le comportement des voitures et la manière dont le flap de l’aileron avant se refermait dans le virage 10."

"Et ensuite, une énorme histoire est sortie, où les gens disaient que moi j’avais été opéré du genou, mais que j’allais bien et que l’équipe médicale m’avait autorisé à conduire."

"Comment, sérieusement, pourrais-je piloter une Formule 1 si je devais marcher avec des béquilles ?"

"J’ai trouvé que c’était presque un peu insultant, parce qu’on ne peut clairement pas piloter une F1 quand on est blessé, c’est certain."

Au-delà de cette mise au point, Ocon a profité de cette session d’essais pour observer la nouvelle Haas sous un angle inhabituel, les monoplaces de 2026 étant conçues selon une toute nouvelle réglementation technique. Une expérience rare et instructive pour le Français.

"C’était plutôt intéressant de regarder depuis l’extérieur, parce qu’on pouvait voir les différentes trajectoires et la façon dont les pilotes utilisaient le moteur en sortie du virage 10."

"C’est aussi une portion de piste très sensible et très importante, parce qu’entre les virages 10 et 12, les différents motoristes utilisaient des stratégies différentes, et c’était assez fascinant à observer."

"Les essais sont faits pour ça. C’est le seul moment où je vais voir la voiture évoluer depuis l’extérieur."