Piastri : une 2e place au Japon qui valait bien plus que certaines victoires

Oscar Piastri a livré une analyse très personnelle de sa performance au Grand Prix du Japon, expliquant pourquoi sa deuxième place à Suzuka a, selon lui, davantage de valeur que bon nombre de ses victoires en Formule 1.

Le pilote McLaren, vainqueur à neuf reprises en Grand Prix, arrivait pourtant au Japon dans une situation délicate après un début de saison particulièrement compliqué. Lors de l’épreuve d’ouverture en Australie, sa course à domicile, il avait été victime d’un accident lors des tours de reconnaissance, l’empêchant même de prendre le départ. En Chine, deuxième manche du championnat, lui et son équipier Lando Norris avaient ensuite rencontré des problèmes électriques avant la course.

Avec seulement trois points au compteur, inscrits lors de la course sprint en Chine, Piastri abordait donc Suzuka avec l’obligation de réagir. Après trois manches, son total de 21 points le place au sixième rang du classement des pilotes.

Revenant sur ce week-end japonais avant Miami, l’Australien a tenu à replacer ce résultat dans une perspective plus large.

"Je valorise beaucoup ma performance à Suzuka. Dans dix ans, quand on regardera les livres d’histoire, on verra : ’OK, j’ai terminé deuxième et à ce moment-là j’avais gagné neuf courses en F1’. Mais honnêtement, je placerais probablement cette deuxième place plus haut dans ma liste d’accomplissements personnels que probablement 50 % des victoires que j’ai obtenues jusqu’à présent."

Une déclaration qui s’explique par le sentiment d’avoir maximisé chaque aspect de sa performance.

"Parce que je sais que je n’ai rien laissé sur la table ce week-end-là. J’ai tiré le maximum absolu de moi-même en essais. J’ai été très proche du maximum absolu en qualifications. J’ai tiré le maximum absolu de la course, et nous étions suffisamment rapides pour finir deuxièmes."

Piastri insiste également sur le contexte global de performance de son package.

"Moi, la voiture et l’équipe, c’était tout ce que nous avions. Et encore une fois, les livres d’histoire diront que j’ai été battu de 15 secondes. Mais c’est là que notre sport est un peu particulier et qu’il faut être très discipliné pour se concentrer sur les bonnes choses, parce que, encore une fois, j’ai quitté ce week-end plus heureux que je ne l’ai probablement été après la moitié des courses que j’ai gagnées dans ma carrière."

Au-delà du résultat brut, le pilote met en avant une philosophie centrée sur l’exécution parfaite.

"C’est un facteur vraiment très important pour moi, m’assurer que je quitte chaque week-end en sachant que j’ai absolument tout fait, que j’ai tout donné, peu importe que j’aie gagné la course, que j’aie terminé dixième, quinzième, même."

"Tant que vous pouvez quitter le week-end en sachant que vous avez fait absolument tout ce qui était en votre contrôle, c’est suffisant pour moi."