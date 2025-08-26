Pourquoi l’accord avec Toyota est arrivé ’trop tard’ pour Haas F1

Haas F1 veut utiliser le simulateur de Toyota Gazoo Racing à Cologne, dans le cadre du partenariat annoncé en fin d’année dernière. Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe américaine, explique le défi que représente la réglementation 2026, alors que les deux structures ne coopèrent pas comme il l’aurait espéré.

"La gestion du groupe motopropulseur est tellement interdépendante, bien plus qu’auparavant" a déclaré Komatsu. "Les actions du pilote ont des conséquences beaucoup plus importantes, bonnes ou mauvaises, en raison des limitations en matière de récupération et d’utilisation de l’énergie. C’est donc très, très important."

Toyota dispose d’un simulateur dans ses installations de Cologne, mais son utilisation poserait les mêmes problèmes pratiques. Ce que Haas gagne à travailler avec Toyota, c’est l’accélération du processus de construction et de mise en service : un simulateur a des exigences architecturales et énergétiques spécifiques.

Mais l’utiliser offrirait de meilleures chances de se préparer : "C’est clairement arrivé trop tard, mais nous en sommes conscients. Bien sûr, nous essayons de mettre cela en place. Le simulateur est en cours d’installation, mais il n’est pas encore opérationnel."

"En ce qui concerne la préparation pour l’année prochaine, c’est clairement un désavantage pour nous, mais c’est la réalité. Nous essayons d’avancer aussi vite que possible pour le mettre en place, mais nous n’y sommes pas encore. Mais c’est certainement un facteur important pour l’année prochaine."

Komatsu reconnait qu’utiliser le simulateur Ferrari n’est pas une solution idéale, sans remettre en cause la qualité de l’infrastructure du Cheval cabré : "En ce qui concerne la préparation pour 2026, nous en sommes toujours au même point qu’aujourd’hui, avec l’utilisation d’un simulateur Ferrari."

"C’est clairement une limitation. Je ne dis pas du mal du simulateur Ferrari, mais simplement en termes d’emplacement, d’accès, du nombre d’heures que nous pouvons y passer, de rentabilité, etc. Le coût, si vous l’avez en interne, c’est beaucoup mieux."

"Ce moteur représente un énorme défi en termes de récupération d’énergie et de déploiement. Cela signifie que le pilote est complètement intégré dans ce circuit. Le simulateur joue alors un rôle beaucoup plus important. C’est dans ce domaine que nous sommes en retard."