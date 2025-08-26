Pourquoi l’accord avec Toyota est arrivé ’trop tard’ pour Haas F1
Komatsu reste toutefois optimiste à long terme
Haas F1 veut utiliser le simulateur de Toyota Gazoo Racing à Cologne, dans le cadre du partenariat annoncé en fin d’année dernière. Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe américaine, explique le défi que représente la réglementation 2026, alors que les deux structures ne coopèrent pas comme il l’aurait espéré.
"La gestion du groupe motopropulseur est tellement interdépendante, bien plus qu’auparavant" a déclaré Komatsu. "Les actions du pilote ont des conséquences beaucoup plus importantes, bonnes ou mauvaises, en raison des limitations en matière de récupération et d’utilisation de l’énergie. C’est donc très, très important."
Toyota dispose d’un simulateur dans ses installations de Cologne, mais son utilisation poserait les mêmes problèmes pratiques. Ce que Haas gagne à travailler avec Toyota, c’est l’accélération du processus de construction et de mise en service : un simulateur a des exigences architecturales et énergétiques spécifiques.
Mais l’utiliser offrirait de meilleures chances de se préparer : "C’est clairement arrivé trop tard, mais nous en sommes conscients. Bien sûr, nous essayons de mettre cela en place. Le simulateur est en cours d’installation, mais il n’est pas encore opérationnel."
"En ce qui concerne la préparation pour l’année prochaine, c’est clairement un désavantage pour nous, mais c’est la réalité. Nous essayons d’avancer aussi vite que possible pour le mettre en place, mais nous n’y sommes pas encore. Mais c’est certainement un facteur important pour l’année prochaine."
Komatsu reconnait qu’utiliser le simulateur Ferrari n’est pas une solution idéale, sans remettre en cause la qualité de l’infrastructure du Cheval cabré : "En ce qui concerne la préparation pour 2026, nous en sommes toujours au même point qu’aujourd’hui, avec l’utilisation d’un simulateur Ferrari."
"C’est clairement une limitation. Je ne dis pas du mal du simulateur Ferrari, mais simplement en termes d’emplacement, d’accès, du nombre d’heures que nous pouvons y passer, de rentabilité, etc. Le coût, si vous l’avez en interne, c’est beaucoup mieux."
"Ce moteur représente un énorme défi en termes de récupération d’énergie et de déploiement. Cela signifie que le pilote est complètement intégré dans ce circuit. Le simulateur joue alors un rôle beaucoup plus important. C’est dans ce domaine que nous sommes en retard."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Haas F1
- Pourquoi l’accord avec Toyota est arrivé ’trop tard’ pour Haas F1
- Un début de saison F1 2026 qui s’annonce très intense en termes de développements
- Bearman veut se battre pour un titre en F1 d’ici 5 ans
- Bearman révèle un changement ’fou’ qu’il a remarqué depuis Silverstone
- La hiérarchie des moteurs 2026 ’n’est pas claire’ selon un ingénieur de Haas F1