Hamilton rassure et promet de ’persévérer, même dans les moments difficiles’

Lewis Hamilton s’est exprimé sur ses réseaux sociaux avant le GP des Pays-Bas ce week-end.

Le pilote Ferrari a promis de "persévérer, même dans les moments difficiles" dans un message publié pour ses fans avant la reprise de la Formule 1 à Zandvoort.

Le Britannique avait affiché un moral au plus bas lors du dernier Grand Prix en Hongrie, après une nouvelle performance décevante de sa part. Il a en effet subi une élimination en Q2.

C’est ce qui a conduit à un commentaire choquant après les qualifications, selon lequel Ferrari devrait "changer de pilote" après sa performance, se qualifiant de nul et inutile, Leclerc ayant signé la pole position avec la Ferrari SF-25.

Mais avant le Grand Prix des Pays-Bas, Hamilton a tenu à rassurer avec un sentiment de motivation retrouvée dans un de ses messages typiques qui se veut toujours très global.

"Je suis toujours si reconnaissant d’avoir eu ce moment de pause, de cette opportunité de me reposer et de me ressourcer."

"J’ai beaucoup réfléchi. Chacun d’entre nous est confronté à tant d’épreuves, tant individuellement que mondialement."

"Il est si important d’accueillir la lumière de la vérité et de l’amour et de prendre soin de soi afin de mieux prendre soin des autres."

"Nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous devons persévérer, même dans les moments difficiles."