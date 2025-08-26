Hamilton rassure et promet de ’persévérer, même dans les moments difficiles’
"Chacun d’entre nous est confronté à tant d’épreuves"
Lewis Hamilton s’est exprimé sur ses réseaux sociaux avant le GP des Pays-Bas ce week-end.
Le pilote Ferrari a promis de "persévérer, même dans les moments difficiles" dans un message publié pour ses fans avant la reprise de la Formule 1 à Zandvoort.
Le Britannique avait affiché un moral au plus bas lors du dernier Grand Prix en Hongrie, après une nouvelle performance décevante de sa part. Il a en effet subi une élimination en Q2.
C’est ce qui a conduit à un commentaire choquant après les qualifications, selon lequel Ferrari devrait "changer de pilote" après sa performance, se qualifiant de nul et inutile, Leclerc ayant signé la pole position avec la Ferrari SF-25.
Mais avant le Grand Prix des Pays-Bas, Hamilton a tenu à rassurer avec un sentiment de motivation retrouvée dans un de ses messages typiques qui se veut toujours très global.
"Je suis toujours si reconnaissant d’avoir eu ce moment de pause, de cette opportunité de me reposer et de me ressourcer."
"J’ai beaucoup réfléchi. Chacun d’entre nous est confronté à tant d’épreuves, tant individuellement que mondialement."
"Il est si important d’accueillir la lumière de la vérité et de l’amour et de prendre soin de soi afin de mieux prendre soin des autres."
"Nous ne pouvons pas détourner le regard. Nous devons persévérer, même dans les moments difficiles."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Ferrari
- Hamilton rassure et promet de ’persévérer, même dans les moments difficiles’
- Ferrari fait du teasing sur la livrée attendue pour le GP de Monza
- Brembo explique en quoi les freins aggravent les difficultés de Hamilton
- Hamilton apprécie Zandvoort en F1, un circuit à l’ancienne
- Vasseur admet que la hauteur de caisse de la Ferrari SF-25 fait perdre beaucoup de temps