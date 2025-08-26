Alpine F1 : Gasly salue le ’vrai leader’ Briatore et leurs ’liens solides’

Pierre Gasly a rencontré Flavio Briatore l’an dernier, quand l’Italien a pris les rênes chez Alpine F1, mais le pilote français n’a que des bonnes choses à dire sur son team principal. Selon lui, l’expérience et l’approche de Briatore sont des clés du succès.

"Je dois dire que les médias le connaissent probablement mieux que moi et ont plus d’anecdotes à son sujet, car je ne l’ai vraiment découvert que depuis son arrivée l’année dernière" a déclaré Gasly à RN365. "Il faut du temps pour s’ouvrir et comprendre la personnalité de l’autre, et au début, tout était axé sur la piste."

"Plus nous travaillons ensemble, plus nous créons des liens solides, et maintenant nous commençons à mieux nous connaître et à comprendre comment nous agissons. Il m’a invité sur son bateau, j’ai passé du temps avec lui, et c’est bien de voir quelle est sa vision, ce qu’il attend de l’équipe."

"C’est un homme d’affaires très prospère qui a beaucoup d’expérience en F1, mais aussi en dehors de la F1. C’est un vrai leader. C’est ce que je veux au final, je veux gagner, et c’est ce que je veux dans ma carrière."

"Je veux terminer ma carrière en sachant que je ne veux pas simplement participer à la F1, je veux gagner en F1, et je veux construire une équipe qui puisse me fournir une voiture pour courir et me battre pour la victoire. Certaines équipes le veulent évidemment, mais en réalité, elles se contenteront toujours d’une place en milieu de peloton."

"Flavio n’a aucune limite, même le ciel n’est pas une limite pour Flavio. Il est vraiment engagé dans la Formule 1 et dans l’équipe pour ramener Enstone au sommet comme il l’a fait il y a quelques années, et bien sûr, les choses ont évolué, mais il en est très conscient et il veut y arriver, et il y met tout son cœur."

Bien que la situation au sein de l’équipe ne lui plaise pas, Gasly se félicite de l’entente entre lui et la direction d’Alpine : "J’ai une très bonne relation avec Flavio et les principaux dirigeants de l’équipe, et je comprends vraiment leur état d’esprit, les processus qui changent et ce qui évolue réellement."

"Je serais inquiet si rien ne changeait, car nous ne sommes manifestement pas dans une bonne situation, mais nous avons beaucoup de personnes formidables, un excellent personnel, et nous recrutons des personnes clés pour l’usine."

"Nous commençons avec de toutes nouvelles réglementations et, heureusement, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous disposons de plus de temps en soufflerie pour la saison prochaine que les autres équipes."

Nous avons changé de motoriste, ce qui va nécessiter une certaine adaptation, mais nous savons que sur le papier, nous sommes en bonne position pour l’année prochaine. Pour ma part, j’essaie simplement de me frayer un chemin jusqu’en 2025, en restant motivé, et chaque fois que j’ai un volant entre les mains, je dois donner le meilleur de moi-même."

"Cela peut consister à trouver des défis personnels pour rester motivé et à constituer l’équipe dont j’aurai besoin l’année prochaine si nous avons une voiture capable de se battre pour les cinq premières places, les podiums ou les victoires."