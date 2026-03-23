Pourquoi BMW dit non à la Formule 1 malgré son essor actuel
Malgré l’arrivée d’Audi et Cadillac, le constructeur reste à l’écart
Malgré l’attrait croissant suscité par la nouvelle réglementation 2026, BMW a fermé la porte à un retour en Formule 1. Une position claire, à contre-courant de plusieurs autres grands constructeurs récemment séduits par la discipline.
La Formule 1 connaît en effet un regain d’intérêt notable du côté des industriels. L’arrivée d’Audi et de Cadillac est déjà actée, tandis que Honda est revenu sur sa décision initiale de retrait pour finalement s’engager dans cette nouvelle ère.
Selon plusieurs informations, le géant chinois BYD étudierait également une entrée en F1, soit en créant une nouvelle écurie, soit en rachetant une structure existante.
Dans ce contexte, BMW fait figure d’exception. Interrogé par les médias australiens sur un éventuel retour, le patron de BMW M, Frank van Meel, a été catégorique : "La réponse est non."
Le constructeur allemand préfère maintenir une stratégie axée sur des programmes de compétition plus proches de ses modèles de série.
"Nous essayons d’être plus proches de nos produits de série dans tout ce que nous faisons," explique van Meel. "C’est pourquoi nous sommes satisfaits de courir avec des voitures comme la M4 en GT4 et en GT3, avec des moteurs utilisés dans nos modèles de production."
Une question de priorités technologiques
Si BMW reconnaît l’impact mondial de la Formule 1, la discipline ne correspond pas, selon lui, à ses objectifs techniques actuels.
"D’un point de vue marketing, ce serait formidable," admet van Meel. "Mais d’un point de vue technologique, nous ne pensons pas que cela nous permette d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés."
Un argument qui met en lumière le positionnement stratégique du constructeur, davantage tourné vers des synergies directes entre compétition et production.
BMW n’est pourtant pas un novice en Formule 1. Le constructeur a été engagé en tant qu’écurie officielle jusqu’en 2009, avec Sauber, après avoir connu des succès en tant que motoriste.
Mais pour l’heure, malgré une dynamique favorable et l’arrivée de nouveaux acteurs, la marque allemande ne semble pas prête à renouer avec la discipline.
Les photos d’illustration ont été générées par IA sur la base d’une maquette de F1 de 2026.
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
F1 - FOM - Liberty Media
- Pourquoi BMW dit non à la Formule 1 malgré son essor actuel
- ’Assez idiots’ : Steiner allume certains journalistes du paddock F1
- Plus de Sprints ou un nouveau concept ? Le débat est lancé en F1
- Quand la guerre des droits TV prive des fans de F1 de Grands Prix en clair
- Verstappen est de nouveau accusé de critiquer la F1 par frustration de sa situation