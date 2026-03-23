Pourquoi BMW dit non à la Formule 1 malgré son essor actuel

Malgré l’attrait croissant suscité par la nouvelle réglementation 2026, BMW a fermé la porte à un retour en Formule 1. Une position claire, à contre-courant de plusieurs autres grands constructeurs récemment séduits par la discipline.

La Formule 1 connaît en effet un regain d’intérêt notable du côté des industriels. L’arrivée d’Audi et de Cadillac est déjà actée, tandis que Honda est revenu sur sa décision initiale de retrait pour finalement s’engager dans cette nouvelle ère.

Selon plusieurs informations, le géant chinois BYD étudierait également une entrée en F1, soit en créant une nouvelle écurie, soit en rachetant une structure existante.

Dans ce contexte, BMW fait figure d’exception. Interrogé par les médias australiens sur un éventuel retour, le patron de BMW M, Frank van Meel, a été catégorique : "La réponse est non."

Le constructeur allemand préfère maintenir une stratégie axée sur des programmes de compétition plus proches de ses modèles de série.

"Nous essayons d’être plus proches de nos produits de série dans tout ce que nous faisons," explique van Meel. "C’est pourquoi nous sommes satisfaits de courir avec des voitures comme la M4 en GT4 et en GT3, avec des moteurs utilisés dans nos modèles de production."

Une question de priorités technologiques

Si BMW reconnaît l’impact mondial de la Formule 1, la discipline ne correspond pas, selon lui, à ses objectifs techniques actuels.

"D’un point de vue marketing, ce serait formidable," admet van Meel. "Mais d’un point de vue technologique, nous ne pensons pas que cela nous permette d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés."

Un argument qui met en lumière le positionnement stratégique du constructeur, davantage tourné vers des synergies directes entre compétition et production.

BMW n’est pourtant pas un novice en Formule 1. Le constructeur a été engagé en tant qu’écurie officielle jusqu’en 2009, avec Sauber, après avoir connu des succès en tant que motoriste.

Mais pour l’heure, malgré une dynamique favorable et l’arrivée de nouveaux acteurs, la marque allemande ne semble pas prête à renouer avec la discipline.

Les photos d’illustration ont été générées par IA sur la base d’une maquette de F1 de 2026.