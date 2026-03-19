Plus de Sprints ou un nouveau concept ? Le débat est lancé en F1

Alors que la Formule 1 réfléchit à l’évolution du format des week-ends de course, la question d’augmenter le nombre d’épreuves Sprint dès la saison prochaine a suscité quelques discussions dans le paddock après la tenue de la première course Sprint à Shanghai.

Certains scénarios évoquent un doublement de ces courses courtes, aujourd’hui réparties sur six manches du calendrier. Les pilotes, eux, semblent globalement ouverts au débat, tout en appelant à réfléchir à l’évolution du format.

Pour Kimi Antonelli, les week-ends Sprint représentent avant tout un défi supplémentaire pour les pilotes, obligés d’être immédiatement performants avec un temps de préparation très limité.

"Je pense que les courses Sprint sont, d’un côté, un très bon défi pour les pilotes, parce qu’il faut être tout de suite dans le rythme, surtout avec une seule séance d’essais," explique l’Italien.

"Pour l’équipe, ce n’est peut-être pas le meilleur format, parce que les ingénieurs aiment analyser les données et améliorer la voiture, mais je trouve que c’est un format sympa."

Le pilote Mercedes souligne aussi que ces week-ends offrent davantage d’action pour les spectateurs.

"Il y a beaucoup d’action pendant tout le week-end, avec deux séances de qualifications, une course courte et une course longue. Comme je l’ai dit, c’est un bon test pour les pilotes parce qu’il faut être au niveau immédiatement et être performant tout de suite. Donc oui, je ne pense pas que ce soit un mauvais format. En fait, je l’aime bien."

Du côté de chez Ferrari, Lewis Hamilton se montre lui aussi favorable aux week-ends Sprint, même s’il estime que la discipline devrait aller plus loin dans la réflexion sur leur évolution.

"Personnellement, j’adore les week-ends Sprint," affirme le septuple champion du monde. "Je suis là depuis longtemps, donc je me souviens des saisons où l’on avait simplement le même week-end classique 18, 20 ou 24 fois dans l’année, et c’était parfois un peu monotone. J’aime le fait qu’on alterne désormais entre différents formats."

Pour Hamilton, le véritable enjeu est désormais d’innover plutôt que de simplement augmenter leur nombre.

"Depuis l’introduction des Sprints, nous n’avons pas vraiment fait évoluer le concept et nous devrions réfléchir à la prochaine étape. Peut-être qu’il pourrait y avoir un troisième type de week-end dans la saison. Peut-être plus de qualifications, avec des points en jeu, ou autre chose... Je n’y ai pas vraiment réfléchi en détail, mais il faudrait se demander s’il existe une autre option."

Le Britannique cite notamment le cas du Grand Prix de Monaco, où un format alternatif pourrait selon lui offrir davantage de spectacle.

"Monaco est un endroit magnifique, probablement le plus beau où nous allons courir, mais c’est aussi la course la plus ennuyeuse parce que c’est toujours le même format classique. Peut-être qu’il pourrait y avoir un format différent ce week-end-là pour tirer davantage parti de ce lieu incroyable qu’est la Principauté. Donc je pense qu’il faudrait plutôt réfléchir ensemble plutôt que simplement ajouter plus de Sprints."

Du côté de George Russell, l’accueil est également positif, même si le pilote britannique ne souhaite pas voir ce format devenir systématique.

"Honnêtement, j’aime bien. Je trouve ça intéressant," explique-t-il. "Je ne pense pas qu’on en voudrait chaque week-end, mais les doubler ne me semble pas être un problème."

Russell estime aussi que les nouvelles F1 de 2026 pourraient rendre ces courses encore plus spectaculaires.

"Dans le passé, certaines courses étaient assez processionnelles, mais ce que nous avons vu à Shanghai était plutôt amusant. Avec ces nouvelles voitures, que la dégradation des pneus soit élevée ou faible, on peut avoir de très belles courses. Donc oui, je suis curieux de voir la prochaine à Miami."