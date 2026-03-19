Malgré la forme de Mercedes F1, Hamilton semble ’beaucoup plus heureux’ chez Ferrari

En ce début de saison, Mercedes F1 domine Ferrari après être revenue aux affaires, alors que l’équipe avait vécu quatre années difficiles durant l’ère réglementaire précédente. Cela avait poussé Lewis Hamilton à quitter l’équipe pour rejoindre Ferrari, qui est actuellement dominée par Mercedes en ce début d’année.

Quant à savoir si Hamilton regarde désormais Mercedes avec nostalgie et se demande s’il aurait dû partir alors qu’il court toujours après un huitième titre mondial record, David Coulthard pense qu’il n’y a pas de regrets chez le pilote Ferrari.

"Je ne pense pas. Je pense que l’esprit d’un sportif, et plus particulièrement d’un pilote de course, est entièrement tourné vers l’ici et maintenant. C’est une question d’opportunité. Il pourra réfléchir, lorsque sa carrière sera terminée, aux décisions qu’il a prises, mais pour l’instant, il est dans l’engrenage. Il fait partie de tout cela" note Coulhard.

"Sa signature chez Ferrari a été une nouvelle énorme. L’année dernière a été une année extrêmement décevante sur le plan émotionnel, et nous étions tous en train de nous demander ’est-ce qu’il est fini ?’ Et à son crédit, il est revenu et nous a montré qu’il ne l’est pas. Mais c’est le jeu éternel, n’est-ce pas ?"

"Je pense qu’il a facilité la tâche de Mercedes en partant chez Ferrari, car il aurait été difficile pour Toto [Wolff] de finir par dire ’Lewis, nous devons passer à autre chose. Nous avons besoin de la nouvelle génération’."

"C’est donc une case de cochée pour Mercedes qui se retrouve libérée. S’il continue comme ça cette année, avec des podiums, peut-être une victoire, cela le relancera-t-il dans l’idée qu’il peut décrocher un championnat l’année prochaine ?"

Hamilton apprécie toutefois la nouvelle génération de monoplaces de F1 qui correspond davantage à son style de pilotage, et Coulthard a remarqué la différence tout au long du week-end du Grand Prix de Chine, avec un septuple champion du monde revenu à son meilleur niveau.

"Je pense qu’il a piloté brillamment, et il ne fait aucun doute qu’il est beaucoup plus heureux. Est-ce parce qu’il y a de l’amour dans l’air, ou est-ce parce qu’il apprécie vraiment ces voitures ? Ferrari a mis sur la piste la deuxième meilleure voiture du moment."

"Ils sont une nuisance pour Mercedes, mais ils n’ont pas eu le rythme lors des deux premiers Grands Prix pour les battre sur la durée. Mais ce que nous avons vu, c’est un Hamilton qui s’adapte d’une manière ou d’une autre au règlement.

"Bien que Leclerc soit revenu fort dans la seconde moitié de la course, je regardais depuis la cabine de commentaires en me disant ’d’accord, quand est-ce que Leclerc va attaquer ?’ Leclerc ne l’a pas fait. C’était une démonstration de Hamilton dans une course à un seul arrêt."

Ferrari aurait pu être une nuisance encore plus grande pour Mercedes, suggère Coulthard, s’ils n’avaient pas laissé Hamilton et Leclerc s’affronter si intensément, ce qui a coûté du temps aux deux pensionnaires de la Scuderia.

"Ce sont deux numéros un. C’est parfois inconfortable à regarder. Si Charles met la pression sur Lewis, pourquoi ne pas simplement le laisser passer, voir s’il peut aller mettre la Mercedes sous pression ? Car on ne sait jamais s’il va y avoir une autre voiture de sécurité ou d’autres événements."

"Et s’il n’y parvient pas, vous pouvez alors dire d’échanger à nouveau les positions. Pendant tout le temps où ils font la course l’un contre l’autre, ce qui est génial pour nous, ils perdent simplement du terrain par rapport à Mercedes."

"Je vais donc supposer, n’ayant pas parlé à Fred [Vasseur], qu’ils se sont dit ’nous n’avons pas le rythme pour gagner ce Grand Prix. Il s’agit donc de faire notre course, puis nous développerons la voiture et verrons si nous pouvons lutter contre Mercedes’. J’ai été surpris par cela, mais mince, ça nous a donné une superbe course."