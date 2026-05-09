Pirelli se félicite de la ’dégradation’ limitée des pneus à Miami

Pirelli s’est félicité de la tenue des pneus sur le circuit de Miami, qui est plutôt contraignant pour les gommes. Les températures basses de la course ont évidemment contribué à cette résistance, qu’a soulignée Dario Marrafuschi.

Et si Pirelli peut se satisfaire de la capacité à enchaîner les tours, avec le plus long relais en pneus durs pour Max Verstappen avec 51 boucles, il est à noter que les pneus subissaient une perte de performance en milieu de vie, avant de reprendre un peu de rythme.

"La course s’est déroulée sans surprise d’un point de vue stratégique, malgré l’incertitude persistante quant à une possible pluie jusqu’au dernier moment" a déclaré Marrafuschi, le nouveau responsable de Pirelli Motorsport.

"La seule véritable variable a été l’intervention de la voiture de sécurité au sixième tour, qui a permis à certains pilotes, dont Verstappen, de s’arrêter aux stands plus tôt et de se démarquer. Pour le Néerlandais, cette stratégie semble avoir porté ses fruits."

"Par ailleurs, tous les pilotes ont opté pour la flexibilité du départ en pneus mediums, la majorité effectuant le changement de gomme dans les délais prévus. Les températures plus basses qu’auparavant ont encore limité la dégradation des pneumatiques."

"Le dernier relais de Verstappen, long de 51 tours en pneus durs, réalisé sans aucune contrainte de rythme, en est un parfait exemple. Ces mêmes trois composés seront utilisés lors de la prochaine manche à Montréal dans trois semaines."