Un ancien directeur de course retrouve un rôle lié à la F1

Niels Wittich, l’ancien directeur de course de la Formule 1, a rejoint Geobrugg Motorsport, l’entreprise suisse spécialisée dans la conception et la fabrication de grillages de protection, et qui équipe de nombreux circuits du calendrier de la F1.

Geobrugg fournit des barrières et des grillages de sécurité, notamment les premières clôtures de débris homologuées par la FIA. Ses produits sont utilisés sur des tracés tels que Miami, le circuit du Strip de Las Vegas, Yas Marina, Silverstone, Zandvoort, Barcelone, le Hungaroring, Bakou ou encore Portimao.

L’entreprise propose des services de conseil, de conception, de production et d’installation. Ses solutions de sécurité sont présentes en Formule 1, Formule E, WEC, World Rallycross et MotoGP.

Niels Wittich rejoint la société en tant que chef de projet et responsable des ventes internationales pour le sport automobile. Ses compétences, acquises au fil des années d’audit de sécurité en tant que directeur de course, s’adaptent parfaitement à ce nouveau poste.

"Beaucoup connaissent Niels pour son rôle de directeur de course en Formule 1, où la précision et le sang-froid sont essentiels. Il a prouvé qu’il était un leader capable de rester calme sous une pression immense" a annoncé Geobrugg.

"Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’élite du sport automobile, Niels apporte une expertise profonde de l’industrie. Sa carrière l’a mené à des postes de direction en Formule E, DTM, F3 et F2, pour aboutir à la supervision des opérations mondiales en Formule 1."

Le communiqué souligne également que son implication passée au sein de la Commission des circuits de la FIA pour l’amélioration de la sécurité des pistes fait de lui un choix naturel pour la philosophie de la firme.

Il n’est pas prévu que Wittich assiste aux courses de F1 cette année car il continuera d’officier comme directeur de course pour le championnat GT World Challenge Europe : "Alors que 2025 s’achève, je prends un moment pour réfléchir à une année qui a prouvé à quel point une carrière dans le sport automobile peut prendre des formes diverses."

"Après avoir fermé un chapitre important à la FIA, 2025 a été une année d’expansion plutôt que de transition. Continuer mon rôle de directeur de course pour le GT World Challenge Europe a été un honneur. En parallèle, j’ai pu explorer de nouveaux domaines."

Wittich a diversifié ses activités ces dernières années, en étant notamment consultant expert pour Sky F1 TV Allemagne, en ayant des présences sur des courses comme les 24 Heures de Spa, et sa propre émission sur Champ1, pour des analyses. Mais il est pressé de se relancer dans l’aspect technique.

"Le sport automobile évolue rapidement et je souhaite continuer à apporter ma contribution, que ce soit sur la piste, à l’antenne ou ailleurs. Si vous recherchez une voix expérimentée ou une expertise concrète pour soutenir votre projet, votre diffusion ou votre équipe, je serais ravi d’échanger avec vous."