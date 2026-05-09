McLaren analyse les ’changements dans la hiérarchie’ perçus à Miami

La victoire de Kimi Antonelli à Miami a prolongé le début de saison sans faute de Mercedes le dimanche, malgré un Sprint perdu face à McLaren F1. Les Flèches d’Argent comptent désormais quatre victoires en Grand Prix sur quatre au démarrage de cette nouvelle ère réglementaire de la Formule 1.

Cependant, cela ne signifie pas que le week-end de Miami a été un long fleuve tranquille pour Mercedes. McLaren, Ferrari et Red Bull avaient des évolutions, et se sont rapprochées de la référence. Andrea Stella, le patron de McLaren, a constaté des modifications de la hiérarchie.

"Je pense qu’en raison des évolutions apportées par un grand nombre d’équipes à Miami, nous avons vu des changements dans la hiérarchie. McLaren, Ferrari et Red Bull ont définitivement réduit l’écart avec Mercedes" a déclaré Stella.

"Sur un tour rapide, l’exécution est primordiale. Nous avons vu McLaren l’emporter lors des Qualifications Sprint, mais la même voiture était plus loin sur la grille lors des qualifications, et je pense que cela a beaucoup à voir avec l’exécution, l’optimisation et l’adaptation."

Sans évolutions sur sa monoplace, Mercedes n’a pas été performante dès les premiers tours de roue à Miami, mais Stella pense que l’équipe de Brackley garde la main : "Je pense que Mercedes possède encore quelques dixièmes d’avance sur n’importe qui d’autre. C’était surtout visible en course et lors du Sprint."

"Dans la première partie du week-end, pour certaines raisons, Mercedes n’a pas exprimé son plein potentiel, et on aurait pu croire que les autres avaient apporté des améliorations plus importantes que prévu. Mais en réalité, c’était simplement Mercedes qui n’optimisait pas son potentiel."

McLaren estime que Mercedes conservait un avantage dans les virages à haute vitesse à Miami et espère que cet écart ne se creusera pas davantage, car c’est une des forces principales de la W17.

"Si l’on observe le comportement de la voiture dans les virages, ils sont plus rapides que nous, principalement dans les courbes à haute vitesse. En course, si l’on regarde la fin du premier relais puis la fin du dernier, Antonelli réduit l’écart dans le premier et le creuse dans le dernier. Tous ces facteurs indiquent que la Mercedes est une voiture plus rapide."