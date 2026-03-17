Pirelli s’étonne de la ’constance’ de ses pneus durs en Chine

Pirelli a salué la victoire d’Andrea Kimi Antonelli en Chine, le pilote Mercedes F1 ayant réussi à faire fonctionner une stratégie à un arrêt que le manufacturier pneumatique avait anticipé. Dario Marrafuschi, le directeur de Pirelli Motorsport, a analysé ce succès.

Les deux pilotes ayant signé le doublé ont pris le départ avec des pneus mediums avant de passer aux pneus durs lors d’une phase de voiture de sécurité au dixième tour, qui a obligé à effectuer un long deuxième relais. Mais comme en Australie, cela a pu être réussi par Antonelli et Russell.

Ils ont géré leurs pneus avec efficacité, ce qui leur a évité de devoir effectuer d’autres arrêts aux stands. Derrière le duo Mercedes, les pilotes Ferrari ont suivi la même stratégie, tout comme Oliver Bearman, qui a décroché une superbe cinquième place.

Alors que les sept premiers ont tous opté pour une stratégie à un arrêt, Isack Hadjar a terminé huitième en s’arrangeant avec une approche différente. Le pilote Red Bull a pris le départ avec des pneus tendres, mais s’est directement rendu aux stands pour chausser des pneus durs après un tête-à-queue dans le premier tour.

Le Français s’est ensuite arrêté à nouveau lors de la période de voiture de sécurité du dixième tour pour chausser un autre train de pneus durs neufs. Il a roulé avec ceux-ci jusqu’à l’arrivée, assurant ainsi des points à son équipe.

"Tout d’abord, je tiens à féliciter Kimi Antonelli pour sa première victoire en Formule 1. Cela faisait exactement vingt ans qu’un pilote italien n’avait pas triomphé en Grand Prix de Formule 1, et ce moment historique s’est produit lors d’une course riche en dépassements et en rebondissements" a déclaré

"Comme prévu, la stratégie à un seul arrêt s’est avérée la plus efficace à Shanghai, et les équipes n’ont pas modifié leur approche même lorsque la voiture de sécurité a neutralisé la course au neuvième tour. En revanche, la fenêtre d’arrêt aux stands pour ceux qui avaient pris le départ en pneus médiums a été avancée."

"Le dernier relais en pneus durs pour dix pilotes a dépassé les 45 tours, avec des pneus clairement en fin de vie mais encore capables de maintenir une bonne constance. D’ailleurs, le vainqueur lui-même a signé le meilleur tour en course au cinquante-deuxième tour."

"Ceux qui avaient opté pour les pneus à bande blanche au départ, quant à eux, ont eu l’opportunité de rester en piste pendant la neutralisation, gagnant quelques places. Cependant, il n’a pas fallu longtemps à leurs concurrents, chaussés de pneus neufs, pour reprendre les premières positions."

"Alpine, Haas et Racing Bulls, par exemple, ont exploité ces deux stratégies pour créer différentes opportunités pour leurs pilotes. Les pneus tendres ont également été utilisés au départ, les pilotes Red Bull profitant de l’adhérence supplémentaire pour tenter un départ canon dès l’extinction des feux. On peut donc conclure que les trois types de pneus se sont révélés être des options valables pour élaborer des stratégies de course efficaces."