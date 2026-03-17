McLaren F1 admet que le début de saison est ’difficile à digérer’ pour Piastri

Le directeur de l’écurie McLaren F1, Andrea Stella, a déclaré que le double forfait au départ du Grand Prix de Chine a été une énorme déception pour Oscar Piastri. L’Australien et son coéquipier Lando Norris n’ont pas pris part à la course de Shanghai après que leurs monoplaces ont été touchées par différents problèmes électriques.

Pour Piastri, la douleur était double, puisqu’il n’avait pas non plus pu prendre le départ de sa course nationale à Melbourne. Stella a qualifié cet enchainement de moment compliqué à vivre pour son pilote, qui n’a pas fait un kilomètre en course en deux week-ends.

"Oui, c’est un moment difficile, c’est certain, si l’on considère qu’Oscar n’a pas pu prendre le départ d’une seule course en ce début de campagne 2026. C’est assez difficile à digérer pour Oscar. Mais en même temps, et cela a été confirmé lors de la conversation avec Lando et Oscar après la course, tous deux restent assez positifs" note Stella.

"Je pense que ce que nous avons vécu chez McLaren depuis 2023 a été un formidable parcours de développement d’une culture, d’un état d’esprit ce que nous appelons en interne une ’mentalité de vainqueur’ simplement une attitude positive qui nous concentre sur ce que nous pouvons contrôler."

"Dans le cas présent, il n’y avait pas grand-chose que nous pouvions contrôler. Nous en tirons donc tous les enseignements possibles et nous repartons de l’avant."

Stella a cité les courses coûteuses de la fin de saison dernière, lorsque des points ont été perdus à cause d’un mauvais choix stratégique au Qatar, puis par une double disqualification à Las Vegas, comme exemples de la capacité de l’équipe à rebondir après des déceptions.

"Même en regardant l’année dernière, quand nous avons remporté le double championnat, et je l’ai dit publiquement mais nous l’avons certainement dit en interne : la victoire n’était pas à Abu Dhabi. La victoire était au Qatar et à Vegas, pour la manière dont nous avons résisté aux difficultés. C’est là que l’on devient vraiment un champion."

"Aujourd’hui, cela fait partie du même cheminement, celui où il faut surmonter la difficulté, la traiter et s’en servir pour devenir un champion encore plus méritant à l’avenir et acquérir les qualités nécessaires. C’est notre état d’esprit, et je l’ai vu pleinement à l’œuvre aujourd’hui avec Oscar, Lando et l’équipe."

L’Italien a confirmé que les pilotes et l’équipe ont essayé d’apprendre autant que possible en saisissant l’opportunité rare de suivre une course en tant qu’observateurs : "Oui, c’était le cas. Les pilotes l’ont fait de manière indépendante. Puis, pendant une partie de la course, nous l’avons regardée ensemble avec Oscar, Lando et moi-même."

"Nous commentions le comportement des pneus, et celui des pneus durs en particulier, nous faisions des remarques sur les caractéristiques du moteur, sur la course. Que se passe-t-il quand on commence à affronter une autre voiture ? Quel est l’impact sur les temps au tour ? Comment peut-on reprendre l’avantage sur une autre monoplace ?"

"Ce sont tous des enseignements que l’on peut maximiser en étant simplement spectateur, mais un spectateur qualifié, qui connaît tout le contexte et les informations, de sorte que l’on peut encore capitaliser sur quelque chose d’utile, même dans une position où l’on ne voudrait jamais être : celle de spectateur plutôt que d’acteur."

Stella a souligné que l’aspect le plus coûteux de cette absence en course était l’opportunité manquée de marquer des points, en plus du manque de roulage : "L’aspect le plus préjudiciable de ne pas avoir pu participer à cette course, ce sont les points au championnat."

"Alors qu’en ce moment, Mercedes semble être dans sa propre catégorie et que nous sommes un peu plus proches de Ferrari, nous courons évidemment avec l’ambition de viser des résultats importants, et là, nous perdons du terrain. Ces points auraient pu être cruciaux en fin de saison. Le manque le plus important aujourd’hui est donc de ne pas avoir marqué de points."

"En même temps, c’est aussi très regrettable et décevant pour nos fans et pour nos partenaires d’un point de vue commercial et technique. Il y a donc évidemment plusieurs inconvénients. Chaque tour est important en 2026. En même temps, je pense que nous apprenons assez rapidement."

"Avec ce que nous avons appris en Australie et hier lors du sprint, nous pensons être dans une bonne position désormais, surtout en ce qui concerne l’exploitation du moteur. Davantage de données auraient certainement été très utiles. Mais ce que nous regrettons le plus aujourd’hui, c’est l’absence de points au championnat."