Pirelli pense que 2 arrêts étaient ’la meilleure option’ malgré la victoire de Norris

Le Grand Prix de Hongrie a vu McLaren F1 remporter sa 200e victoire en Formule 1, ce qu’a salué Pirelli dans son débriefing d’après-course. Le manufacturier italien a finalement travaillé uniquement avec ses pneus slicks ce week-end, la météo ayant été clémente.

Les trois composés ont été utilisés en course, et ils étaient présents dès le départ avec 2 pilotes en gommes dures, 15 en mediums et trois en pneus tendres. Certains attendaient évidemment la pluie, qui restait une menace sur le circuit au moment du départ. Les stratégies ont ensuite été partagées.

Dix pilotes ont fait un arrêt et neuf étaient sur une stratégie avec deux stops, sur les 19 qui ont terminé la course. Le plus long relais en pneus durs a été fait par Esteban Ocon avec 55 tours sur les 70 que comptait la course, tandis que Gabriel Bortoleto et Liam Lawson ont le record en mediums avec 40 tours. Yuki Tsunoda a fait 17 tours en tendres.

"La première partie de la saison s’est conclue par une course très intéressante, avec trois pilotes en lutte pour la victoire. Norris a finalement remporté la victoire, devançant son coéquipier Piastri d’un cheveu" a déclaré Mario Isola, directeur de la compétition automobile de Pirelli.

"Les deux pilotes McLaren avaient des stratégies différentes, l’Anglais optant pour un seul arrêt, l’Australien pour deux. Sur le papier, le double arrêt était plus rapide, mais les températures plus fraîches, d’une dizaine de degrés, par rapport aux essais libres du vendredi ont légèrement réduit l’écart entre les deux options, notamment grâce à la dégradation thermique réduite des trois composés par rapport à ce que nous avions constaté il y a deux jours."

"Honnêtement, nous pensions toujours que le double arrêt était la meilleure option ; il suffit de regarder l’écart creusé par Alonso, cinquième, sur Russell. Norris a fait exception, choisissant de ne s’arrêter qu’une fois, après s’être retrouvé cinquième après le premier tour. La faible différence de performance entre les pneus Medium et Hard, ainsi que la difficulté évidente de dépasser avec des voitures affichant un rythme de course assez similaire, justifiaient le risque d’une stratégie atypique, car à ce stade, il n’avait rien à perdre."

"Tout bien considéré, nous avons tout de même réussi à produire une course où différentes stratégies étaient en jeu pour la victoire, ce qui a rendu la seconde moitié de course particulièrement passionnante d’un point de vue tactique, même si elle n’a pas été spectaculaire dans l’absolu."

Pirelli reste en piste en Hongrie avec McLaren, Ferrari, Alpine et Racing Bulls

Le personnel de Pirelli et certaines équipes sont encore mobilisés demain sur le circuit du Hungaroring.

"Avant de prendre à notre tour la pause estivale après une première partie de saison très chargée, nous avons encore une tâche à accomplir en piste, ici au Hungaroring. Les mardi 5 et mercredi 6 août, nous effectuerons une séance d’essais visant à développer les pneumatiques 2026."

"Au programme : validation des constructions, qui doivent être homologuées avant le 1er septembre, et développement des composés les plus tendres, notamment des C3 à C5."

"Le premier jour, nous serons accompagnés par McLaren avec Norris au volant et Racing Bulls avec Lawson. Le deuxième jour, Ferrari engagera Leclerc, tandis qu’Alpine effectuera les deux journées, la première avec Aron au volant, la seconde avec Colapinto et Gasly."

Où en est Pirelli de sa préparation pour 2026 ? Est-il difficile de tester ces nouveaux pneus plus étroits avec des mulets ?

"C’est difficile, mais la situation est similaire à celle que nous avons connue il y a quelques années, en 2021 et 2016, lors d’un changement majeur de réglementation."

"Les tests se déroulent bien. Nous avons la chance de pouvoir tester toutes les équipes, car elles ont des mulets différents, ce qui nous permet de recueillir davantage d’informations. Nous travaillons également beaucoup sur le modèle virtuel du pneu avec les équipes."

"Je suis convaincu que nous aurons un bon produit. La construction est presque finalisée. Nous travaillons encore sur les composés."