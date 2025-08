Horner en a-t-il fini avec la F1 après son licenciement de Red Bull ?

L’avenir de Christian Horner est un sujet de spéculations, après le licenciement de l’ancien team principal de Red Bull le mois dernier. Bernie Ecclestone a été interrogé sur le sujet et, étonnamment, sa seule réaction a été d’égratigner Lewis Hamilton au passage.

"Il y a plus de chances que Lewis remporte son huitième titre que cela n’arrive !" a lancé Ecclestone. Surement conscient du message méchant à l’encontre de son compatriote, il a précisé ses propos, sans être plus agréable.

"Lewis a fait un travail fantastique et il est extrêmement talentueux. Mais je pense qu’il devrait se faire un peu plus discret. Ce serait terrible s’il lui arrivait quelque chose maintenant."

Interrogé sur l’avenir de Christian Horner, Ecclestone s’est montré prudent, et n’imagine pas l’ancien patron de Red Bull rebondir dans une autre équipe de Fomrule 1 : "Je ne sais pas comment ni où, ni même s’il le souhaite. Il ne le souhaite probablement pas."

"Ce qu’il voulait vraiment chez Red Bull, c’était devenir propriétaire d’une partie de l’équipe. À moins qu’il ne trouve quelqu’un pour investir l’argent nécessaire pour devenir propriétaire d’une équipe, je ne vois pas comment cela pourrait se produire."

Ecclestone a ajouté à propos du licenciement de Horner : "Pour l’instant, c’est encore un peu un choc pour lui. Il s’en remettra progressivement et se rendra compte qu’il y a d’autres choses à faire dans le monde. Et il le fera", a-t-il poursuivi, avant de s’en prendre à la manière dont Horner a été licencié.

"Cela dépend de la manière dont cela a été géré. J’ai des amis là-bas. Peut-être que c’était un peu impitoyable. Ils n’avaient pas vraiment le choix. Ils ont décidé que c’était ce qu’ils allaient faire. Ils devaient s’y mettre et le faire. Mais j’ai clairement fait comprendre à mes amis là-bas qu’ils étaient trop durs avec Christian."

Pourtant, entre les accusations de harcèlement, la gestion catastrophique de la deuxième voiture, la chute des performances de Red Bull, les départs massifs et le projet moteur qui semble à la peine, il était évident que Horner allait être en difficulté. Mais Ecclestone n’est pas non plus connu pour son objectivité...