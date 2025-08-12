Pirelli gardera le pneu C6 en 2026 mais le veut ’plus facile à gérer’

Pirelli n’apportera pas le pneu le plus tendre, le fameux C6, en fin de saison, même si le manufacturier a hésité à le faire sur des circuits urbains, notamment à Singapour et Las Vegas. Mais les conditions de grip ne sont pas idéales pour en faire une gomme adaptée au spectacle de ces circuits.

"Pour Vegas, nous avons décidé de conserver la même allocation que l’an dernier" a déclaré l’ingénieur en chef de Pirelli, Simone Berra. "L’idée initiale était d’apporter le C6, mais après analyse de la première partie de saison, durant laquelle nous avons utilisé le C6, nous pensons qu’il pourrait souffrir davantage du graining à Vegas."

"Cela n’apporterait pas vraiment d’intérêt supplémentaire à la course, car elle se situe déjà entre une stratégie à un ou deux arrêts. Les dernières courses à Vegas ont offert du beau spectacle. Il n’y avait donc aucune raison d’introduire le C6."

"Si le circuit offrait de meilleures conditions de grip, mais nous savons qu’il y a souvent du sable, de la poussière, etc., et s’il générait moins de graining, alors le C6 pourrait bien fonctionner."

"Les températures sont assez basses, et sa fenêtre de fonctionnement correspond à ces conditions. Mais il n’y a aucune raison de prendre le risque d’une usure élevée ou d’un fort niveau de graining avec le C6."

Le concept même de C6 ne sera pas abandonné en 2026, mais Pirelli changera sa philosophie pour le rendre plus polyvalent, tout en gardant sa performance : "Nous travaillons pour avoir un C6 dans la gamme en 2026. Mais l’objectif est de ne pas avoir un C6 comme celui de cette année, où il est difficile d’en extraire le maximum d’adhérence."

"L’idée est d’avoir un véritable écart de performance entre le C5 et le C6, et un pneu plus facile à gérer lors des relais de performance, tout en restant adapté aux circuits peu exigeants en énergie."

"Si nous validons un composé C6, il sera assurément le meilleur candidat pour Monaco. On verra. Pour l’instant, nous ne nous concentrons pas sur un circuit spécifique, mais plutôt sur l’atteinte de nos objectifs en matière de dégradation."

Pirelli a déjà exprimé sa volonté de tester un saut dans la gamme, comme à Spa (photo en bas), et ce sera fait lors de la tournée nord-américaine, pour des raisons logiques : "Il est difficile de tirer une conclusion claire pour Spa, où la météo ne nous a pas aidés du tout."

"Mais je crois que l’idée était bonne, et c’est pour cela que nous avons décidé d’adopter la même approche pour le Texas et le Mexique, sauter un composé entre le dur et le médium. L’objectif est toujours le même : introduire une variation dans les stratégies et permettre aux équipes de planifier une course à un ou deux arrêts, donc des approches différentes."